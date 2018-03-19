Члены двух комиссий нижегородской Думы выразили сомнения в "поспешном" создании АНО "Институт развития города" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Члены двух комиссий нижегородской Думы выразили сомнения в "поспешном" создании АНО "Институт развития города". Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на совместном заседании комиссий Гордумы по местному самоуправлению и по имуществу 21 марта 2018 года.

По словам директора комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ и ЗР) Валентины Никулиной, по предварительным оценкам, затраты на работу института в год составят 44 млн рублей. Из них 1,7 млн рублей составит зарплата сотрудников.

Депутат Герман Карачевский (ЛДПР) усомнился в том, что эти деньги удастся найти в бюджете города. По его словам, на настоящий момент нет понимания, сколько сотрудников будут работать в институте, каково будет штатное расписание.

Также он заметил, что институт, по сути, будет дублировать функции департамента строительства и архитектуры, а также департамента благоустройства администрации города.

По итогам обсуждения депутаты приняли решение вынести этот вопрос на заседание Думы 21 марта и оценить целесообразность создания института.

Напомним, что о планах горадминистрации по созданию новой автономной некоммерческой организации сообщалось в материалах Гордумы. Отмечалось, что принятие указанного проекта повлечет увеличение расходов бюджета Нижнего Новгорода.