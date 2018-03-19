Депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили назначение Николая Сатаева председателем комиссии по экономике Политика

Николай Сатаев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили назначение Николая Сатаева председателем комиссии по экономике. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании Думы 21 марта 2018 года.

Депутаты утвердили решение комиссии Думы по экономике, промышленности и предпринимательству от 12 марта о том, чтобы назначить Николая Сатаева председателем комиссии по экономике.

Также на заседании было одобрено досрочное прекращение полномочий Дмитрия Барыкина как председателя данной комиссии. Изменения связаны с тем, что Дмитрий Барыкин 21 февраля 2018 года был избран председателем Думы Нижнего Новгорода.

Кроме того, было внесено изменение в решение Гордумы "О составах постоянных комиссий городской Думы города Нижнего Новгорода шестого созыва" в части освобождения Кирилла Лазорина от обязанностей члена постоянной комиссии городской Думы города Нижнего Новгорода по городскому хозяйству.

Напомним, в марте 2017 года депутаты согласовали состав комиссии по депутатской этике Думы Нижнего Новгорода VI созыва, куда вошел также Лазорин.