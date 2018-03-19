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Бизнес

Администрация Нижнего Новгорода расторгает договор на застройку Почайнского оврага с "МСК"

21 марта 2018 15:52  [88] Бизнес
проект застройки Почайнского оврага

проект застройки Почайнского оврага

Администрация Нижнего Новгорода направила ООО "Международная строительная компания" (МСК) письмо о прекращении договора о развитии застроенной территории Почайнского оврага. Об этом пресс-служба мэрии сообщила 21 марта 2018 года.

По информации департамента строительства, по договору о развитии застроенной территории в течение трех лет после утверждения проекта планировки и межевания территории застройщик должен был расселить девять жилых домов. Сейчас расселено только два дома. Обязательства по расселению остальных объектов МСК не исполнила.

В связи с неисполнением обязательств со стороны МСК администрация города была вынуждена обратиться с исковым заявлением в арбитражный суд, который в 2015 году иск удовлетворил. МСК должна выплатить городу 37,4 млн рублей долга, а также 262 тысячи рублей пени.

Кроме того, администрация города приняла во внимание и тот факт, что жители домов, прилегающих к Почаинскому оврагу, на территории в границах ул. Ильинская, пер. Плотничный, ул. Архитектора Харитонова в Нижегородском районе, а также экологи, историки и архитекторы считают, что застройка Почайнского оврага не отвечает интересам жителей, может негативно сказаться на экологической ситуации Нижегородского района и исказит архитектурный облик города.

Напомним, договор с ООО "Международная строительная компания" о развитии застроенной территории был заключен в феврале 2009 года. В мае 2013 года сообщалось, что в районе ул. Ильинской и непосредственно на территории Почайнского оврага планировалось построить около 79,5 тысяч кв. м жилья к 2017 году.

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