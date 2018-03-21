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Экономика

Владимир Панов поручил изучить обстоятельства проведения аукционов на ремонт автодорог Нижнего Новгорода в 2018 году

21 марта 2018 18:47  [89] Экономика
Владимир Панов

Владимир Панов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил изучить обстоятельства проведения аукционов на ремонт автомобильных дорог города в 2018 году.

Как сообщила 19 марта 2018 года пресс-служба горадминистрации, 20 марта на электронных торгах были разыграны тендеры на общую сумму более 880 млн рублей. Победители аукционов были признаны фирмы "Магистраль", "Нижавтодорстрой" и "Стройинвест".

При проведении торгов стартовые цены были снижены минимально, в пределах 1%. По данным опубликованных протоколов, конкурсная комиссия, рассматривая заявки, исключила от трех до шести участников торгов в каждом лоте.

Также Панов поручил провести служебную проверку по фактам включения изменений в конкурсную документацию по проведению торгов по действиям всех должностных лиц администрации города, которые имели отношение к проведению этих аукционов.

Напомним, ремонт будет проводиться в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Основной объем средств поступит из федерального бюджета (96%). Областной бюджет предоставит 0,5% финансирования, местный – 3,5%.

СПРАВКА:
Учредителями ООО "Магистраль" являются Реан Абраамян, Олег Терехин и Кирилл Кузьмин. Уставный капитал – 2 млн рублей. Учредителем ООО "Нижавтодорстрой" выступает Усик Петросян. Уставный капитал 10 тысяч рублей. Учредителем ООО корпорация "Стройинвест" является Пап Петросян.

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