Последние новости рубрики Общество
22 марта 2018 16:49  [49] Число участвующих в программе ОМС частных клиник в Нижегородской области выросло в шесть раз с 2012 по 2017 год
22 марта 2018 16:32  [57] Олег Лавричев оказал финансовую помощь сельской библиотеке Арзамасского района Нижегородской области
22 марта 2018 16:31  [57] "Нижегородский водоканал в 2017 году побил рекорды по качеству воды", - Владимир Шацков
22 марта 2018 16:20  [75] Никто не заявился на восемь назначенных на 23 марта аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде
22 марта 2018 16:14  [72] Роспотребнадзор заявляет о гарантированном качестве 95% поступающей к потребителям воды в Нижегородской области
22 марта 2018 15:37  [101] Дума Дзержинска Нижегородской области обратилась к Глебу Никитину с просьбой о создании комиссии по благоустройству
22 марта 2018 15:06  [87] Пять комитетов Думы Дзержинска Нижегородской области представили отчёты о работе в 2017 году
22 марта 2018 14:30  [260] "Выделенные правительством РФ средства пойдут на строительство метро с учетом удорожания и дополнительных работ", - Глеб Никитин
22 марта 2018 14:17  [681] Специалисты отмечают выпревание озимых в пяти районах Нижегородской области
22 марта 2018 13:55  [804] Синоптики прогнозируют устойчивую плюсовую температуру в Нижегородской области с 3 апреля
Общество

Никто не заявился на восемь назначенных на 23 марта аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде

22 марта 2018 16:20  [75] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Никто не заявился на восемь назначенных на 23 марта аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте администрации города 21 марта 2018 года.

Согласно информации, 23 марта должны были пройти восемь аукционов по РЗТ. Все торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Речь идет об аукционах в Нижегородском и Советском районах: в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 3, 6,01 млн рублей), ул. Звездинка, Алексеевская (участок № 3, 777 тысяч рублей), ул. Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 1, 10,1 млн рублей), ул. Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 2, 13,9 млн рублей), ул. Соревнования (в районе домов 10 – 14, 7,2 млн рублей), ул. Короленко (в районе домов 16 – 18, 13,5 млн рублей), ул. Ярославская (26,8 млн рублей), ул. Ломоносова, Республиканская (2,2 млн рублей).

Напомним, никто также не заявился на шесть назначенных на 16 марта аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph