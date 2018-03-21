Никто не заявился на восемь назначенных на 23 марта аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Никто не заявился на восемь назначенных на 23 марта аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте администрации города 21 марта 2018 года.

Согласно информации, 23 марта должны были пройти восемь аукционов по РЗТ. Все торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Речь идет об аукционах в Нижегородском и Советском районах: в границах улиц Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 3, 6,01 млн рублей), ул. Звездинка, Алексеевская (участок № 3, 777 тысяч рублей), ул. Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 1, 10,1 млн рублей), ул. Чернышевского, Гребешковский откос (участок № 2, 13,9 млн рублей), ул. Соревнования (в районе домов 10 – 14, 7,2 млн рублей), ул. Короленко (в районе домов 16 – 18, 13,5 млн рублей), ул. Ярославская (26,8 млн рублей), ул. Ломоносова, Республиканская (2,2 млн рублей).

Напомним, никто также не заявился на шесть назначенных на 16 марта аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде.