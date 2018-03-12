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Общество

Никто не заявился на шесть назначенных на 16 марта аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде

16 марта 2018 10:24  [285] Общество
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Никто не заявился на шесть назначенных на 16 марта аукционов по развитию застроенных территорий в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте администрации города 15 марта 2018 года.

Согласно информации, 16 марта должны были пройти шесть аукционов по РЗТ. Все торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Речь идет об участках в границах улиц Большая Перекрестная, Дальняя (начальная цена права на заключение договора – 31,2 млн рублей), улиц Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 2, 11,4 млн рублей), ул. Максима Горького, Большая Перекрестная, Одесская (участок № 1, 15,03 млн рублей), ул. Малая Ямская, Шевченко (38,09 млн рублей), ул. Студеная (в района д.39, 6,01 млн рублей), ул. Малая Ямская, Большие Овраги (17,8 млн рублей) в Нижегородском районе. В этот же день должны были пройти торги на РЗТ в Советском районе - по улице 2-я Оранжерейная (участок № 1, 21,3 млн рублей).

Напомним, что администрация также назначила на 23 марта семь аукционов по РЗТ в Нижегородском и Советском районах.

Как сообщалось ранее, Нижегородская администрация планировала привлечь в бюджет города более 200 млн рублей по договорам РЗТ в 2018 году.

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