Более 800 нижегородцев пришли на встречу с главой города Владимиром Пановым в Сормовском районе Политика

Владимир Панов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 800 нижегородцев пришли на встречу с главой города Владимиром Пановым в Сормовском районе 21 марта. Об этом пресс-служба мэрии сообщила 22 марта 2018 года.

"Сормовичи заинтересованы в развитии родного района. Если посмотреть на то, сколько людей пришло на встречу, то видно, что диалога между руководством города и жителями явно не хватало. Диалог - один из главных результатов встречи. Очень важно рассказывать жителям, что и как мы делаем, объяснять логику и получать от них обратную связь о том, что нужно сделать в первую очередь. Нужно учиться слышать и понимать друг друга", - приводятся в сообщении слова Панова.

За два с половиной часа глава города ответил более чем на 40 устных вопросов, еще 250 сообщений сормовичи направили письменно.

Заместитель главы администрации города Александр Герасименко сообщил жителям Сормово, что на подготовку проектной документации для строительства транспортной развязки на проблемном участке на углу ул. Циолковского и ул. Светлоярской необходимо 130-180 млн рублей, стоимость самой развязки - ориентировочно 2,6 млрд рублей.

"Начиная с 2008 года вопрос никуда не сдвинулся. Проблема объективная и честная. Но 2,6 млрд рублей - это только с поддержкой губернатора. Я сделаю обращение на главу области, чтобы на 2019 год запланировать деньги на проектную документацию. А дальше уже будем работать", - отметил Панов.

Также Панов, выслушав жителя о проблемах с организацией капитальных ремонтов домов, отметил, что сегодня один фонд капитального ремонта должен обеспечивать работы по всей Нижегородской области. "Из одного места этим управлять невозможно. Согласны? Поэтому единственный правильный путь, это когда мы в Нижнем сами будем определять, на что потратить собранные деньги, и сами же будем контролировать качество. У меня с губернатором была рабочая встреча, проблему он полностью разделяет. Сейчас уже начался процесс обсуждения, каким образом деньги нижегородцев на капремонт перейдут к нам в город. Тогда в каждом районе можно будет решать этот вопрос", - сказал мэр.

Напомним, в феврале Панов разместил в соцсети приглашение на серию открытых встреч с нижегородцами.