Аукцион на строительство детского сада в нижегородском ЖК "Цветы" не состоялся Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Аукцион на строительство детского сада в нижегородском ЖК "Цветы" не состоялся. Об этом говорится в документах на сайте госзакупок.

На аукцион был подана только одна заявка – от ООО "Грэйдстрой", однако комиссия признала ее не соответствующей требованиям.

Напомним, строительство детского сада оценивалось в 262 млн рублей. Также напомним, что еще в одном жилкомплексе Нижнего Новгорода – "Аквамарине" – тоже планировалось в 2018 году строительство детского сада, однако аукцион был отменен из-за попадания земельного участка в санитарно-защитную зону (СЗЗ) производства АО "Мельинвест". Как поясняли в горадминистрации, "Мельинвест" намеревался переоформить документы к проведению конкурса, однако затем перенес это на май 2018 года.

Отметим, что оба жилых комплекса построены фирмами ГК "Столица Нижний".

СПРАВКА:

ООО "Грэйдстрой" зарегистрировано в г. Дзержинске Нижегородской области, уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель – Денис Юрьевич Балыбин. Основной вид деятельности ООО - строительство жилых и нежилых зданий.