Активист пожаловался в ФАС на нарушения закона при проведении конкурсов по питанию в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородский активист пожаловался в ФАС России и УФАС по Нижегородской области на нарушение закона о конкуренции при проведении конкурсов по питанию в образовательных организациях города.

Автор обращения – активист проекта "За честные закупки" Александр Кулаков. Подобное заявление 23 марта 2018 года он также направил в адрес главы города Владимира Панова. В письме Кулаков указывает на то, что в период с 11 ноября 2016 по 30 октября 2017 года были проведены девять конкурсов с ограниченным участием на общую сумму свыше 8 млрд 155 млн рублей по определению поставщиков продуктов питания (в школы, детские сады, интернаты), содержащие признаки ограничения конкуренции торгов.

Заявитель указывает, что заявки подавали одни и те же участники, но победителем становились поочередно два участника в каждом из девяти конкурсов, а именно: ООО "Нижегородская логистическая компания" и МП "Единый центр муниципального заказа". При этом по всем конкурсам победители незначительно снижали цену в пределах 0 - 3,4% от начальной цены контракта. "Другие компании принимали участие в конкурсах для вида, без намерения победить", - заявляет Кулаков. В частности, два юридических лица: ООО "Нижегородская бакалейная компания" и ООО "Сормовский коммерческий центр" сделали свои предложения либо по начальной цене, либо с минимальным снижением.

По мнению активиста, между МП "ЕЦМЗ", ООО "Нижегородская логистическая компания", ООО "Сормовский коммерческий центр" и ООО "Нижегородская бакалейная компания" было заключено и реализовано соглашение по поддержанию цены на торгах, что нарушает п.2 ч.1 ст. 11 ФЗ № 135 от 26.07.2006 года "О защите конкуренции".

Активист проекта "За честные закупки" попросил возбудить дело о нарушении ФЗ №135, провести проверку вышеуказанных обстоятельств и в случае установления в действиях должностных лиц МП "ЕЦМЗ", ООО "Нижегородская логистическая компания", ООО "Сормовский коммерческий центр" и ООО "Нижегородская бакалейная компания" признаков преступления, предусмотренного ст. 178 (ограничение конкуренции), ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 293 (халатность) УК РФ и передать материалы дела в полицию.

Напомним также, что прокуратура внесла представление главе города Владимиру Панову в связи с организацией питания в школах и детсадах без конкурсов. Так, в течение нескольких лет ООО "Торговый дом "Народный", принадлежащее депутату Гордумы Василию Пушкину, снабжает продуктами школы двух районов города.

СПРАВКА:

МП "Единый центр муниципального заказа" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2003 году, уставной фонд составляет 15,27 млн рублей. Генеральный директор – Вячеслав Геннадьевич Немцев, учредитель – администрация Нижнего Новгорода. Основной вид деятельности - оптовая торговля прочими пищевыми продуктами.

ООО "Нижегородская логистическая компания" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2013 году, уставной капитал составляет 10 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель – Евгений Анатольевич Тенилов. Основной вид деятельности - оптовая торговля прочими пищевыми продуктами.

ООО "Сормовский коммерческий центр" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2012 году, уставной капитал составляет 500 тысяч рублей. Генеральный директор – Жанна Александровна Скворцова. Учредитель – Капитолина Витальевна Скворцова. Основной вид деятельности - оптовая торговля прочими пищевыми продуктами.

ООО "Нижегородская бакалейная компания" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2013 году, уставной капитал составляет 11 тысяч рублей. Директор – Дмитрий Сергеевич Кузнецов. Учредитель – Лариса Анатольевна Тимина. Основной вид деятельности - оптовая торговля прочими пищевыми продуктами.