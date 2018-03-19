Прокуратура внесла представление главе Нижнего Новгорода в связи с организацией питания в школах и детсадах без конкурсов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура внесла представление главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову в связи с организацией питания в школах и детсадах без конкурсов. Об этом прокуратура города сообщила 20 марта 2018 года.

Согласно информации, Гордумой был утвержден порядок организации питания, который предусматривает проведение конкурсов по выбору поставщика. Однако администрация Нижнего Новгорода не разработала и не приняла акт, регламентирующий проведение этих конкурсных процедур. Поэтому образовательные учреждения сейчас заключают договоры на организацию питания без конкурса, что ограничивает права других участников рынка.

Для устранения нарушений прокуратурой города в адрес главы города внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Напомним, вчера члены комиссии по местному самоуправлению Гордумы сообщили о намерении обратиться к Панову с предложением о проведении комплексной проверки качества питания в школах. Поводом стало повторное обращение депутата Владимира Тарасова. Парламентарий также обвинил председателя думской комиссии по соцвопросам Василия Пушкина в поставках в школы питания плохого качества. Пушкин является учредителем ООО "Торговый дом "Народный", которое снабжает продуктами школы двух районов города. Сам Василий Пушкин сообщил, что проверки его предприятия идут с декабря 2017 года. Он добавил при этом, что с января 2018 года покинул должность директора ООО (но остался учредителем).

Напомним также, что глава города поручил ЕЦМЗ подготовить новое меню для школ и детсадов после встречи с представителями родительских комитетов, депутатами городской Думы, членами Общественной палаты Нижнего Новгорода и активистами Общероссийского народного фронта по вопросу организации питания в школах и детских садах.