Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин открыл литературный фестиваль им. М.Горького 26 марта Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин открыл II литературный фестиваль им. Максима Горького в ГЦСИ "Арсенал" 26 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Перед началом церемонии глава региона объявил минуту молчания в память о жертвах трагедии в Кемеровской области. "Мне сложно сегодня выступать, потому что мы все находимся под гнетущим впечатлением от того, что произошло за тысячи километров от нас. Больно читать эти сводки с фамилиями, понимать, что трагедия коснулась целых семей. Нижегородцы искренне скорбят вместе с Кемеровской областью, вместе со всей страной", - заявил глава региона.

"Символично, что сегодня в этом зале будут говорить о Горьком. Он всегда был готов откликнуться на призыв о помощи. Равнодушие, как писал Горький, смертоносно для души человека и нет большего зла в мире, чем равнодушие. Алексей Максимович много помогал и молодым писателям, делился опытом, позволял укрепиться и раскрыться талантам, создавал творческую атмосферу. Наш фестиваль имеет схожие цели – это возможность пообщаться молодым писателям с маститыми авторами, перенять опыт, обменяться идеями, раскрыться по-настоящему. Этот фестиваль ценен и тем, что круглые столы организуются в школах, университетах, музеях, книжных магазинах. Очень важно, что пройдут выездные мероприятия в районах региона. Все это работает на популяризацию книг и чтения", - добавил глава региона.



Напомним, что II Международный литературный фестиваль им.М.Горького проходит в Нижнем Новгороде с 26 по 31 марта. На его организацию правительство Нижегородской области выделило около 6 млн рублей.

В честь 150-летия Максима Горького с 26 по 30 марта в Нижнем Новгороде также пройдет серия различных мероприятий.