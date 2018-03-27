Последние новости рубрики Общество
27 марта 2018 17:45  [23] УФАС проверит жалобу активиста о проведении конкурсов на питание в Нижнем Новгороде
27 марта 2018 16:33  [417] Более 280 кг некачественной молочной продукции было снято с реализации в Нижегородской области в 2017 году
27 марта 2018 15:43  [599] Прокуратура опасается неисполнения сроков по строительству метро и ремонту фасадов к ЧМ в Нижнем Новгороде
27 марта 2018 15:38  [97] "Упрдор Москва – Нижний Новгород" подготовило 134 единицы техники для борьбы с паводком на федеральных трассах
27 марта 2018 15:28  [162] Нижегородский минобр планирует создание центра для одаренных детей на базе санатория "Лазурный"
27 марта 2018 15:16  [168] Прокуратура проводит проверку в МП "НПАТ" в связи с односторонними изменениями цен на топливо
27 марта 2018 14:50  [111] Праздник в честь 88-летия Дзержинска Нижегородской области пройдет 30 марта
27 марта 2018 13:50  [117] "Школы детских профессий" открылись в торговых центрах Нижнего Новгорода
27 марта 2018 13:04  [217] Нижегородское минобразования планирует построить 18 "ясельных" объектов в 2018 -2019 годах
27 марта 2018 12:28  [1018] ГУАД заключило контракты на ремонт дорог в Нижегородской области в 2018 году на 766 млн рублей
Общество

УФАС проверит жалобу активиста о проведении конкурсов на питание в Нижнем Новгороде

27 марта 2018 17:45  [23] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

УФАС по Нижегородской области проведет проверку по жалобе активиста о проведении конкурсов на питание в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ведомства 27 марта 2018 года.

Напомним, активист проекта "За честные закупки" Александр Кулаков пожаловался в ФАС России, УФАС по Нижегородской области и главе города Владимиру Панову на нарушение закона о конкуренции при проведении конкурсов по питанию в образовательных организациях города.

В письме Кулаков указывает на то, что в период с ноября 2016 года по октябрь 2017 года были проведены девять конкурсов с ограниченным участием на общую сумму свыше 8 млрд 155 млн рублей по определению поставщиков продуктов питания (в школы, детские сады, интернаты), содержащие признаки ограничения конкуренции торгов. Он указывает, что заявки подавали одни и те же участники, но победителем становились поочередно два участника в каждом из девяти конкурсов, а именно: ООО "Нижегородская логистическая компания" и МП "Единый центр муниципального заказа".

В УФАС ответили, что зарегистрировали заявление Кулакова 23 марта. Согласно ст. 44 Закона о защите конкуренции обращения граждан рассматриваются в течение срока, не превышающего трех месяцев с даты регистрации обращения. "В указанный срок будут сделаны исчерпывающие выводы о том, имеет ли место факт нарушения, о признаках которого сигнализирует Кулаков, или не имеет", - говорится в ответе УФАС.

Кроме того, в пресс-службе УФАС добавляют, что только с начала 2018 года Кулаков направил 23 обращения различной тематической направленности. Помимо его обращений в ведомство ежедневно поступает от 60 до 100 жалоб хозяйствующих субъектов, организаций, граждан.

Как ранее сообщили в горадминистрации, мэрия конкурсы с ограниченным участием не проводила, они проводились ГКУ "Центр размещения заказа Нижегородской области".

По информации, полученной от министерства экономического развития и инвестиций региона, за 2016-2017 годы через ГКУ было размещено три конкурса с ограниченным участием на обеспечение продуктами питания государственных и муниципальных учреждений. В ведомстве добавили, что муниципальные учреждения Нижнего Новгорода в совместных торгах участие не принимали.

По данным ведомства, победителем в указанных конкурсах было признано ООО "Нижегородская логистическая компания", предложившие наилучшие условия исполнения контракта. ООО "Сормовский коммерческий центр", ООО "Нижегородская бакалейная компания", МП "Единый центр муниципального заказа", ООО "Продопт-Н" также подавали заявки участие в конкурсах, но набрали меньшее количество баллов или были отклонены за несоответствие заявки требованиям документации.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово27 марта 2018Нижегородцы выражают соболезнования в связи с трагедией в г. Кемерово
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph