ЕЦМЗ Нижнего Новгорода проводит для детей и их родителей презентации с дегустацией блюд школьного меню Общество

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

МП "Единый центр муниципального заказа" (ЕЦМЗ) Нижнего Новгорода проводит для детей и их родителей презентации с дегустацией блюд школьного меню.

Как сообщила 28 марта 2018 года пресс-служба горадминистрации, 27 марта такая презентация прошла в гимназии №17 в Приокском районе.

Как отметила начальник управления по организации питания ЕЦМЗ Жанна Могучева, сотрудники предприятия максимально усилили работу по получению обратной связи от учеников и их родных. "Мы собираем мнения как родителей, так и детей через анкетирование и учитываем их пожелания в своей дальнейшей деятельности. Мы смотрим практику прошлого года, анализируем предпочтения детей. Это важная информация, которая помогает нам совершенствовать свою работу", - сказала Могучева.

Она уточнила, что предприятием запущена горячая линия, в рамках которой родители и учащиеся могут оставлять свои рекомендации и отзывы относительно меню, продуктов, использования систем оплаты. "Каждое сообщение не остается без внимания, мы их учитываем в дальнейшей нашей деятельности. Обратная связь на сегодняшний день запущена в популярных мессенджерах, а также на нашем сайте", - рассказала она.

На дегустации в столовой гимназии №17 были представлены как уже имеющиеся в школьном меню блюда, так и две новинки: индейка, запеченная с персиками, и плов из индейки.

В ЕЦМЗ уточнили, что подобные ознакомительные мероприятия уже состоялись в Канавинском, Московском, Советском и Сормовском районах. Кроме того, свои вопросы по организации школьного питания нижегородские родители могут задавать по телефону горячей линии (831) 216-12-92, а также отправить фото и видео на номер +7 999 077 12 92 в мессенджерах.

Напомним, ранее, после поступления жалоб на качество питания, глава города Владимир Панов поручил ЕЦМЗ подготовить новое меню для школ и детсадов.