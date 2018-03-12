Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил ЕЦМЗ подготовить новое меню для школ и детсадов Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил ЕЦМЗ подготовить новое меню для школ и детсадов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 14 марта 2018 года.

Согласно информации, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов провел встречу с представителями родительских комитетов, депутатами городской Думы, членами Общественной палаты Нижнего Новгорода и активистами Общероссийского народного фронта по вопросу организации питания в школах и детских садах.

"Мы впервые пытаемся очень честно поговорить на тему качества детского питания в образовательных учреждениях. А эта тема касается практически каждого жителя Нижнего Новгорода. Самая главная проблема на сегодня – это отсутствие обратной связи. И наша с вами задача ее наладить, учесть все замечания, которые накопились за очень длительный период времени", - заявил Панов.

Как отметила мама двух детей-дошкольников Елена Хваткова, ее дети не хотят есть ту еду, которую предлагают в дошкольном учреждении. Ее поддержал и представитель ОНФ Андрей Нестеренко. "Тема детского питания в школах и детских садах актуальная, и ее можно разделить на несколько вопросов. Один из главных – устаревшее меню. Родители желают видеть более современные продукты. Конечно, важно и качество приготовленных продуктов. Кроме того, нужно учесть, что стоимость питания в образовательных учреждениях такова, что за эту сумму хотелось бы получать действительно те блюда, которые ребенок будет есть, а не выкидывать в отходы. Хотелось бы, чтобы у нас был разработан единый вкусовой стандарт, и дети приходили из школы сытые, а не голодные", - отметил он.

По мнению активиста ОНФ Олега Молочного, "у проблемы качественного питания - две стороны медали". "Некоторые дети, к сожалению, не воспринимают нормальную, здоровую пищу. Родители, в силу объективных или субъективных причин, не находят времени на приготовление пищи дома. Поэтому, когда детям на тех же презентациях центра муниципального заказа предлагают попробовать какие-то новые блюда и говорят, что это полезно и вкусно, они отвечают, что это ненормальная еда. Поэтому пропаганда здорового питания должна быть направлена не только на детей, но и их родителей", - добавил Молочный.

Подводя итоги встречи, глава города отметил важность привлечения жителей к созданию нового меню в образовательных учреждениях города. "Я дал поручение руководителям муниципального предприятия с учетом мнения родителей и детей разработать предложения по изменению меню, при этом обратив особое внимание на качество поставляемой продукции. Нужно таким образом организовать работу, в том числе и с открытием горячей линии, чтобы через неделю подготовить предложения и направить для оценки всем участникам сегодняшней встречи. Мы будем вместе с родителями, с Общественной палатой, и ОНФ стараться улучшать школьное и дошкольное питание наших детей", - пообещал он.

Напомним, вопрос качества питания был поднят на заседании комиссий Гордумы 12 марта. Тогда же стало известно, что руководство ЕЦМЗ предлагает повышать стоимость питания каждый год на уровень инфляции.