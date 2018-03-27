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Общество

Нижегородская администрация планирует провести торги на патрулирование 16 транспортных объектов

29 марта 2018 10:31  [84] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Администрация Нижнего Новгорода планирует провести торги на защиту от актов незаконного вмешательства еще 16 транспортных объектов, помимо Канавинского моста. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации 29 марта 2018 года.

Согласно информации, речь идет о метромосте (автопроезд), Молитовском и Мызинском мостах. Срок оказания услуг - с 1 июня до конца 2018 года.

Кроме того, будут выбираться подрядчики по защите от актов незаконного вмешательства путепроводов на Московском шоссе через железнодорожные пути Горький-Котельнич, у Канавинского моста, у Молитовского моста, у Мызинского моста, на четвертом километре Московского шоссе через ул.Кузбасскую, на Московском шоссе у кинотеатра "Москва", по ул. Новикова-Прибоя через пр. Ленина, по пр. Гагарина через ул. Ларина, по пр. Ленина через Комсомольское шоссе, по пр. Ленина у Северной проходной АО ГАЗ, по Комсомольскому шоссе через железнодорожные пути Горький - Москва на 437-м километре, по ул. Кузбасской через железнодорожные пути Горький - Москва на 435-м километре, через Окский съезд. Охрана путепроводов будет осуществляться в течение лета текущего года.

Напомним, на 16 апреля назначен аукцион на патрулирование Канавинского моста. Начальная цена контракта составляет 9,2 млн рублей.

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