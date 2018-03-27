Нижегородская администрация намерена выделить более 9 млн рублей на патрулирование Канавинского моста в 2018 году Общество

Канавинский мост Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Администрация Нижнего Новгорода намерена выделить более 9 млн рублей на патрулирование Канавинского моста в 2018 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, на 16 апреля назначен аукцион на право оказания услуг защиты от актов незаконного вмешательства на данном объекте. Победитель должен будет с мая и до конца текущего года обеспечить круглосуточную защиту моста. В частности планируется выставить пост, который будет патрулировать мост по тротуарам, два автомобильных поста для осмотра дорожного полотна и один пост для патрулирования территории под мостом. Последний также должен будет осматривать опоры моста с лодки.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9,2 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Нижнего Новгорода.

Напомним, МП "Нижегородское метро" намерено дополнительно привлечь почти 470 человек для обеспечения антитеррористической безопасности на период Чемпионата мира по футболу в 2018 году.