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Общество

Нижегородская администрация намерена выделить более 9 млн рублей на патрулирование Канавинского моста в 2018 году

28 марта 2018 11:05  [388] Общество
Канавинский мост

Канавинский мост

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Администрация Нижнего Новгорода намерена выделить более 9 млн рублей на патрулирование Канавинского моста в 2018 году. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, на 16 апреля назначен аукцион на право оказания услуг защиты от актов незаконного вмешательства на данном объекте. Победитель должен будет с мая и до конца текущего года обеспечить круглосуточную защиту моста. В частности планируется выставить пост, который будет патрулировать мост по тротуарам, два автомобильных поста для осмотра дорожного полотна и один пост для патрулирования территории под мостом. Последний также должен будет осматривать опоры моста с лодки.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9,2 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Нижнего Новгорода.

Напомним, МП "Нижегородское метро" намерено дополнительно привлечь почти 470 человек для обеспечения антитеррористической безопасности на период Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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