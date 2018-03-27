БК "Нижний Новгород" по сумме двух матчей уступил шесть очков "Умане Рейер" и не прошел в полуфинал Кубка Европы Спорт

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" по сумме двух матчей уступил шесть очков итальянской команде "Умана Рейер Венеция" и не прошел в полуфинал Кубка Европы ФИБА. Об этом сообщает пресс-служба клуба 29 марта 2018 года.

Второй матч в четвертьфинале Кубка Европы прошёл в Нижнем Новгороде 28 марта, В нём нижегородцы одержали победу со счётом 94:90, но после первой выездной игры "Умана Рейер" лидировала с 10 очками.

Как отмечает пресс-служба БК "НН" домашний матч команды начали без двух ключевых игроков: итальянец Михаэль Брамос получил травму в домашнем чемпионате, а нижегородец Владимир Веремеенко еще на выезде в Венеции повредил мышцу и теперь проходит реабилитацию.

Как рассказывается на сайте клуба, первая четверть завершилась со счётом 20:22. Во втором отрезке команды также шли без сильного отрыва, преимущество также переходило от соперника к сопернику. В середине отрезка "Рейер" двумя дальними попаданиями вывел себя в однозначные лидеры – 39:45, но тут же игроки "НН" Джейк Одум и Стеван Еловац помогли сократить отставание, а благодаря решительному проходу Василия Мартынова на большой перерыв "Нижний Новгород" ушли в лидерах – 49:47.

Во второй половине игры у гостей во всей красе раскрылся Маркиз Хейнс, у черно-белых за эффективность отвечали Одум и Еловац. Ни одной из команд не удавалось намного оторваться от соперника или хотя бы удержать набранное преимущество. Третья четверть завершилась со счётом 71:70. В финальном отрезке только на последней минуте итальянцы позволили хозяевам взять лидерство.

"Нижний" победил со счетом 94:90, но проиграл по сумме двух матчей – 170:176 и не прошел в полуфинал Кубка Европы ФИБА.