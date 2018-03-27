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Общество

"Нижегородпассажиравтотранс" планирует выделить почти 20 млн рублей на запчасти для автобусов

29 марта 2018 13:22  [75] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Нижегородпассажиравтотранс" планирует выделить почти 20 млн рублей на поставку запчастей для автобусов ЛиАЗ и МАЗ. На сайте госзакупок сообщается о том, что с 28 марта 2018 года открыта подача заявок на конкурс.

Согласно материалам, оплачивать новые запчасти МП "НПАТ" будет за счет собственных средств. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 19 млн 806 тысяч рублей.

В цену контракта включены все расходы поставщика, в том числе: общая стоимость поставляемого товара, доставка до места поставки, погрузка, разгрузка, хранение, отпуск товара, таможенное оформление, страхование, уплата всех налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Торги должны состояться 16 апреля 2018 года. Запчасти будут поставлены в НПАП №1, №2, №3. Всего в документах закупки размещено 250 товаров, в том числе амортизатор для ЛиАЗ-5256 (1 млн 258 тысяч рублей), блок управления впрыском CAT3126 для ЛиАЗ (1 млн 8 тысяч рублей), а также автолампы, болты, глушители, датчики, клапаны, переключатели, предохранители, пружины, радиаторы, редукторы, сальники, стекла, рулевые тяги, фары, фильтры и другие запасные части.

Напомним также, что НПАТ готовит иск о взыскании штрафа за поставки топлива для автобусов-гармошек.

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