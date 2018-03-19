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Общество

"Нижегородпассажиравтотранс" готовит иск в суд о взыскании штрафа за поставки топлива для автобусов-гармошек

20 марта 2018 11:26  [108] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

МП "Нижегородпассажиравтотранс" готовит исковое заявление в суд о взыскании штрафа за поставки топлива для автобусов-гармошек. Об этом на заседании комиссии Гордумы по транспорту 19 марта 2018 года сообщил и.о. директора МП "Нижегородпассажиравтотранс" Дмитрий Цыганков, отвечая на вопрос депутата Евгения Лазарева.

Руководство МП "НПАТ" выслало уведомление о штрафе в адрес ООО "Нефтесервис-НН" по поставкам топлива в автобусы-гармошки.

"Прокуратурой Нижнего Новгорода был организован отбор проб. По результатам проведенных экспертиз прокуратурой было выявлено нарушение правил требований технического регламента таможенного союза при поставке топлива в рамках контракта от 29 июня 2015 года, что противоречит условиям заключенного контракта. МП "НПАТ" получило представление от прокуратуры об устранении выявленных нарушений закона о контрактной системе в сфере закупок товаров для обеспечения муниципальных нужд. При рассмотрении представления НПАТ в адрес поставщика топлива ООО "Нефтесервис-НН" направил уведомления о начислении штрафа в сумме 2 млн 592 тысячи рублей. Ответа на уведомление о наложении штрафа от ООО "Нефтесервис-НН" не поступало. Ведется подготовка документов для подачи искового заявления в суд о взыскании суммы штрафа", - рассказал Цыганков.

Также Цыганков сообщил, что в НПАТ ждали экспертизу по топливу, проведенную по инициативе Группы ГАЗ, но этих результатов для предъявления исковых требований в адрес "Нефтесервис-НН" по взысканию убытков недостаточно.

Депутаты поинтересовались, сколько сейчас автобусов-гармошек находится на ходу. Цыганков ответил, что сегодня на линии работает восемь автобусов, их них два недавно отремонтировали. Остальные 22 автобуса находятся в нерабочем состоянии.

"Проблема в том, что компания, которая заключила контракт на ремонт двигателей, идет по процедуре банкротства, контракт будет расторгнут. В ближайшее время будет объявлен новый конкурс. Но набор компаний крайне ограничен", - ответил Цыганков.

Депутат Лазарев поинтересовался, если остальные 22 неработающих автобуса столько времени не на ходу, то каковы шансы на объективные результаты экспертизы.

"Если вы с этой компанией не работаете и не заправляете автобусы этим топливом, то как вы проведете экспертизу? Я бы на месте поставщика сказал бы – пошли вы подальше", - заметил Лазарев.

На что Цыганков ответил, что в автобусах-гармошках есть остатки этого топлива, но не в баках, а в так называемой топливной аппаратуре. Информация была принята депутатами к сведению, дальнейших действий Цыганков ожидает от компании "Нефтесервис-НН".

Как сообщалось ранее,30 автобусов-гармошек (ЛиАЗ-6213) вышли на линии в Нижнем Новгороде в ноябре 2014 года.

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