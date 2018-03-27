Более 140 рекламных табличек в центре Нижнего Новгорода приведены в соответствие с требованиями мэрии Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Более 140 рекламных табличек на ул. Варварской и Большой Покровской в Нижнем Новгороде приведены в соответствие с требованиями городской администрации. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" 29 марта.

Согласно информации, на указанных улицах (которые входят в протокольный маршрут Чемпионата Мира по футболу – 2018) на сегодняшний день согласованы и приведены в соответствие 117 информационных конструкций по улице Большой Покровской и 29 - по улице Варварской. Оставшиеся конструкции установлены и эксплуатируются без соответствующих согласований.

Также в ответе администрации содержится информация, что в настоящее время ведется разработка архитектурно-художественных концепций для улиц: Белинского и Ильинской, Нижневолжской набережной и Мещерского бульвара.



Напомним, что в октябре 2017 года нижегородская администрация утвердила размещение вывесок на фасадах домов по ул. Большой Покровской, а в ноябре – по ул. Варварской.