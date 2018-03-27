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Общество

"Нижегородская бакалейная компания" получила контракт на поставку консервированных продуктов для ЕЦМЗ

30 марта 2018 12:21  [115] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Нижегородская бакалейная компания" получила контракт на поставку консервированных продуктов для МП "Единый центр муниципального заказа". Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, данная компания подала единственную заявку на участие в аукционе, в связи с чем он был признан несостоявшимся. Заявка Нижегородской бакалейной компании соответствовала всем необходимым требованиям, поэтому контракт планируется заключить с ней. Начальная (максимальная) цена составляла 58,6 млн рублей. Заказчиком является ЕЦМЗ, занимающееся поставкой продуктов в школы и детсады города.

Победитель аукциона до конца текущего года должен будет поставлять ЕЦМЗ овощную смесь, кабачковую икру, консервированные огурцы, томатную пасту, гарнирную морковь и свеклу, соленую капусту, замороженные ягоды, джем, повидло, сухофрукты, соки и кетчуп.

Ранее сообщалось, что региональное УФАС проведет проверку по жалобе активиста проекта "За честные закупки" Александра Кулакова о проведении конкурсов на питание в Нижнем Новгороде. По его мнению, при проведении конкурсов по питанию в образовательных организациях города допускаются нарушения закона о конкуренции.

Кулаков указывает, что в 2016-2017 годах заявки на участие в торгах подавали одни и те же участники, но победителем становились поочередно два участника в каждом из девяти конкурсов, а именно: ООО "Нижегородская логистическая компания" и МП "Единый центр муниципального заказа". "Другие компании принимали участие в конкурсах для вида, без намерения победить", - заявляет Кулаков. В частности, два юридических лица: ООО "Нижегородская бакалейная компания" и ООО "Сормовский коммерческий центр" сделали свои предложения либо по начальной цене, либо с минимальным снижением, отмечает активист.

СПРАВКА:
Учредителем ООО "Нижегородская бакалейная компания" (Нижний Новгород) является Лариса Анатольевна Тимина, директором – Дмитрий Сергеевич Кузнецов. Уставный капитал - 11 тысяч рублей. Основной вид деятельности - оптовая торговля пищевыми продуктами.

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