"Нижегородская бакалейная компания" получила контракт на поставку консервированных продуктов для ЕЦМЗ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Нижегородская бакалейная компания" получила контракт на поставку консервированных продуктов для МП "Единый центр муниципального заказа". Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.



Согласно информации, данная компания подала единственную заявку на участие в аукционе, в связи с чем он был признан несостоявшимся. Заявка Нижегородской бакалейной компании соответствовала всем необходимым требованиям, поэтому контракт планируется заключить с ней. Начальная (максимальная) цена составляла 58,6 млн рублей. Заказчиком является ЕЦМЗ, занимающееся поставкой продуктов в школы и детсады города.



Победитель аукциона до конца текущего года должен будет поставлять ЕЦМЗ овощную смесь, кабачковую икру, консервированные огурцы, томатную пасту, гарнирную морковь и свеклу, соленую капусту, замороженные ягоды, джем, повидло, сухофрукты, соки и кетчуп.



Ранее сообщалось, что региональное УФАС проведет проверку по жалобе активиста проекта "За честные закупки" Александра Кулакова о проведении конкурсов на питание в Нижнем Новгороде. По его мнению, при проведении конкурсов по питанию в образовательных организациях города допускаются нарушения закона о конкуренции.



Кулаков указывает, что в 2016-2017 годах заявки на участие в торгах подавали одни и те же участники, но победителем становились поочередно два участника в каждом из девяти конкурсов, а именно: ООО "Нижегородская логистическая компания" и МП "Единый центр муниципального заказа". "Другие компании принимали участие в конкурсах для вида, без намерения победить", - заявляет Кулаков. В частности, два юридических лица: ООО "Нижегородская бакалейная компания" и ООО "Сормовский коммерческий центр" сделали свои предложения либо по начальной цене, либо с минимальным снижением, отмечает активист.

СПРАВКА:

Учредителем ООО "Нижегородская бакалейная компания" (Нижний Новгород) является Лариса Анатольевна Тимина, директором – Дмитрий Сергеевич Кузнецов. Уставный капитал - 11 тысяч рублей. Основной вид деятельности - оптовая торговля пищевыми продуктами.