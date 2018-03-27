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Происшествия

МЧС проводит проверку по факту возгорания маршрутки на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде

30 марта 2018 16:09  [12] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГУ МЧС РФ по Нижегородской области проводит проверку по факту возгорания маршрутки на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде, которое произошло 28 марта 2018 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Как сообщили в департаменте транспорта и связи, по итогам проверки будут установлены причины возгорания.

По данным транспортной компании ООО "Мещеряков и К", 28 марта произошло возгорание автобуса ПАЗ-3205, работающего на регулярном маршруте №Т-90 "ЗКПД-4 - Микрорайон Кузнечиха-2".

По заявлению перевозчика, автобус был 2013 года выпуска, на маршрут он вышел после прохождения ежедневного технического осмотра механиками ОТК, неисправностей выявлено не было.

Напомним, что маршрутка загорелась на Зеленском съезде 28 марта. В момент возгорания в автобусе находилось 20 пассажиров, водитель успел произвести высадку людей, пострадавших нет.

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