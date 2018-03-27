Двадцать человек находились в маршрутке в Нижнем Новгороде на момент ее загорания 28 марта Происшествия

Двадцать человек находились в маршрутке в Нижнем Новгороде на момент ее загорания 28 марта Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Двадцать человек находились в маршрутке на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде на момент ее загорания 28 марта. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.



По словам собеседника агентства, сообщение о происшествии поступило в 12:45. Сгорел автобус ПАЗ, курсировавший по маршруту №Т90. На момент загорания в нем находились 20 человек, все они успели выйти, и никто не пострадал. В тушении автобуса принимали участие 24 пожарных и шесть единиц техники.

По информации с места ЧП, предварительно, причиной пожара стало замыкание в моторном отсеке.

Согласно информации на сайте горадминистрации, перевозчиком по маршруту Т-90 является ООО "Мещеряков и К".

Напомним, на время тушения было полностью перекрыто движение по Зеленскому съезду.