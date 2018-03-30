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Общество

Председатель комитета ЗС НО по экологии обратился в Росприроднадзор и прокуратуру из-за нефтяных пятен на Волге

02 апреля 2018 12:02  [110] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета по экологии и природопользованию регионального парламента Владислав Атмахов обратился в департамент Росприроднадзора по ПФО и природоохранную прокуратуру из-за нефтяных пятен на Волге в Нижнем Новгороде. Об этом он сообщил НИА "Нижний Новгород" 2 апреля 2018 года.

В обращении депутат, ссылаясь на информацию от граждан, сообщает о том, что на Волге в районе Борского моста 1 апреля были замечены радужные нефтяные пятна, а в воздухе ощущался запах нефтепродуктов. Атмахов попросил компетентные органы установить виновных лиц, определить размер причиненного окружающей среде ущерба и принять меры по ликвидации ситуации.

В беседе с НИА "Нижний Новгород" председатель комитета по экологии подчеркнул, что подобная информация от граждан поступает далеко не в первый раз, и только за весну и лето прошлого года он как депутат получил пять обращений из-за нефтяных пятен на поверхности реки Волги. При этом, как отмечает Владислав Атмахов, ответы на обращения в компетентные органы носят формальный характер, и проблема не решается.

Напомним, в январе 2018 года комитет по экологии ЗС НО обсуждал вопрос о загрязнении почвы Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде. Представитель Росприроднадзора тогда сообщил, что концентрация нефтепродуктов на этой территории превышена в 30 раз.

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