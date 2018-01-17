Концентрация нефтепродуктов в почве Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде в 30 раз превышает норму, - Росприроднадзор Общество

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Концентрация нефтепродуктов в почве Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде в 30 раз превышает допустимую норму. Об этом и.о. начальника департамента Росприроднадзора по ПФО Владислав Иванов сообщил на заседании комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской области 17 января 2018 года.

По его словам, очередное исследование на этой территории было проведено 12 января. "Были сделаны четыре скважины, и мы обнаружили, что состав нефтепродуктов в 30 превышает допустимое количество. Кроме того, в почве на территории Бурнаковской низины были обнаружены тяжелые металлы и мышьяк. Попадая в реку, эти вещества оказывают негативное влияние на локальную экосистему, губят живые организмы и существенно изменяют условия их обитания, не говоря уже о здоровье людей, которые проживают на этой территории", - отметил Иванов.

В качестве эксперта на комитете присутствовал гендиректор ООО "Фронт Геология" Сергей Шакуро. Он рассказал, что компания предварительно рассмотрела возможности ликвидации накопленного экологического ущерба на этой территории и выяснила, что там располагаются три предприятия, которые обращаются или ранее обращались с отходами. "Это нефтеперерабатывающий завод "Варя", Сормовская нефтебаза, которая сейчас не работает, и Сормовская ТЭЦ, но это наименее вероятный источник загрязнения", - отметил Шакуро.

Он также подчеркнул, что ликвидация загрязнения займет длительное время. "Если начать в этому году, то даже через десять лет эта проблема полностью решена не будет", - сказал он. При этом Шакуро отметил, что только на разработку проекта и прохождение госэкспертизы потребуется не менее года.

И.о. министра экологии и природных ресурсов Арсений Дряхлов сообщил, что в середине декабря этот вопрос поднимался в минприроды РФ. "Были услышаны. Протокольно нам было дано поручение направить свои предложения по участию в программе оздоровления реки Волги в качестве пилотного региона. Мы направили в адрес министра Сергея Донского письмо. Пока информации нет, но будем мониторить", - отметил Дряхлов.

Роспотребнадзор полагает, что на загрязнение повлияла в том числе новая застройка на территории Бурнаковской низины.

Напомним, в сентябре 2017 года Росприроднадзор выявил несколько несанкционированных свалок в Бурнаковской низине.

Напомним также, что до 2025 года правительство Нижегородской области намерено направит на оздоровление Волги 2,6 млрд рублей.

Фото: Департамент Росприроднадзора по ПФО