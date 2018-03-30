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Спорт

Нижегородская администрация рассматривает вопрос о ремонте чаши стадиона "Труд"

02 апреля 2018 15:05  [103] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская администрация рассматривает вопрос о ремонте чаши стадиона "Труд". Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации со ссылкой на главу города Владимира Панова 2 апреля 2018 года.

Согласно информации, Владимир Панов встретился с бронзовым призером Олимпиады в Пхенчхане Натальей Ворониной.

Мэр подчеркнул, что "администрация города планирует максимально поддерживать развитие конькобежного спорта в Нижнем Новгороде". В частности, на этот год намечена подготовка проекта и получение заключения госэкспертизы на строительство нового легкоатлетического стадиона на базе КСДЮСШОР №1 в Автозаводском районе. Кроме того, рассматривается вопрос о ремонте чаши стадиона "Труд", где также занимаются конькобежцы. Сроки его ремонта пока не уточняются.

"Спорт высших достижений - это отдельная очень сложная работа, связанная с политической волей и необходимым финансированием, как на уровне региона, так и на уровне города. Кроме того, нам очень важно сохранить коллектив тренеров, которые на сегодняшний день являются золотым фондом и могут подготовить таких спортсменов, как Наталья Воронина", - резюмировал Владимир Панов.

По итогам встречи он вручил спортсменке благодарность главы города и памятный подарок.

Напомним, что взявшие бронзовые медали на олимпиаде в 2018 году нижегородские спортсменки Анастасия Седова и Наталья Воронина были награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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