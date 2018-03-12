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Спорт

Нижегородская администрация выделила 6,8 млн рублей на проект легкоатлетического манежа КСДЮСШОР №1

15 марта 2018 14:04  [50] Спорт
Стадион КСДЮСШОР №1

Стадион КСДЮСШОР №1

Фото: КСДЮСШОР №1

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородская администрация выделила 6,8 млн рублей на проект по строительству легкоатлетического манежа КСДЮСШОР №1. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Согласно информации, на выполнение проектных и изыскательских работ для строительства объекта "Легкоатлетический манеж МБУ ДО КСДЮСШОР №1 Автозаводского района Нижнего Новгорода" из бюджета города выделено 6 млн 801 тысяча рублей.

Победитель аукциона будет определен 20 марта. Проект должен быть готов и передан в администрацию города к 12 октября 2018 года.

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в горадминистрации, окончательное решение по тому, будет ли сноситься существующая конструкция, не будет принято до тех пор, пока не будет предоставлен проект. Объем финансирования для строительства объекта также будет определен после того, как будет изучен готовый проект.

Напомним, что марте 2017 года нижегородская администрация рассматривала возможность сноса действующего и строительства нового стадиона КСДЮСШОР №1.

В декабре 2017 года нижегородские депутаты настаивали на включении в бюджет 5 млн рублей на проект восстановления стадиона.

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