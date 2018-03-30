Суд признал недействительной сделку по увеличению уставного капитала ООО "Регион-52" на 1 млн рублей Бизнес

Арбитражный суд Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Арбитражный суд Нижегородской области признал недействительной сделку по увеличению уставного капитала ООО "Регион-52" на 1 млн рублей. Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании 2 апреля 2018 года, ответчиком является руководитель компании, депутат Гордумы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев.

Истица Светлана Лазарева (бывшая супруга ответчика) считает, что не было необходимости увеличивать уставной капитал на 1 млн рублей, поясняя это тем, что до этого компания предоставила займ Евгению Лазареву на 25 млн рублей, что косвенно подтверждает тот факт, что средства у компании были.

Первое заседание состоялось 18 января 2018 года. Потом дело было несколько раз отложено, последний раз - 15 марта 2018 года, где Лазаревым был инициирован вопрос об урегулировании спора путем заключения мирового соглашения непосредственно в судебном заседании. Истица и ее представители не выразили желания обсуждать условия мирового соглашения непосредственно в суде, попросив о дополнительном времени. Как сообщается в материалах дела, Лазаревым в адрес председательствующего в судебном заседании было сделано заявление о сговоре с истицей, ее представителями и вымогательстве у него суммы в 300 млн рублей. Далее состоялось обращение Лазарева посредством телефонной связи в правоохранительные органы с целью фиксации факта совершенного преступления. Тогда суд пришел к выводу о невозможности рассмотрения дела в настоящем судебном заседании и необходимости отложения дела на 2 апреля.

В ходе заседания 2 апреля со стороны истца было заявлено три ходатайства. В том числе, представители истца просили суд истребовать у компании "Регион-52" договоры займов.

"Истец говорит, что денежные средства Лазаревым были получены до того, как была совершена сделка по увеличению уставного капитала. Но после того, как Иван Лазарев был введен в состав участников общества и был увеличен уставной капитал, Евгений Лазарев получил всего один займ - на 300 тысяч рублей. Основные суммы займов были получены до осуществления сделки", - озвучила свою позицию представитель Евгения Лазарева Елена Каменева. Все три ходатайства суд оставил без удовлетворения.

По итогам слушаний суд принял решение признать сделку недействительной. После заседания Каменева сообщила, что ответчики будут обжаловать данное решение.

СПРАВКА:

ООО "Регион-52" было зарегистрировано в 2007 году. Уставный капитал составляет 1 млн 10 тысяч рублей. Директор и единственный учредитель – Евгений Иванович Лазарев. Основной вид деятельности - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.