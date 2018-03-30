Последние новости рубрики Общество
03 апреля 2018 13:47  [52] Месячник по благоустройству 2018 года стартует в Нижнем Новгороде 5 апреля
03 апреля 2018 12:47  [489] Прокуратура выявила нарушения при проведении аукционов по ремонту дорог в Нижнем Новгороде
03 апреля 2018 12:16  [211] "Здоровый гамбургер" и пельмени предложил добавить "ЕЦМЗ" в меню нижегородских школ с IV четверти 2018 года
03 апреля 2018 11:41  [122] Стоимость техобслуживания комплексов фиксации нарушений ПДД в Нижегородской области снизилась в 2,3 раза по итогам госзакупки
03 апреля 2018 11:22  [148] МП "ЕЦМЗ" ответило на замечания родителей по вопросу организации питания в нижегородских школах
03 апреля 2018 10:34  [273] Сормовская ТЭЦ в Нижнем Новгороде усилила контроль за качеством воды в Волге в районе станции
03 апреля 2018 09:48  [921] ООО "Вектор" займётся содержанием ул. Б.Покровской в Нижнем Новгороде в 2018 году
03 апреля 2018 09:14  [220] Уголовное дело возбуждено в отношении руководства "Буран-Стайлинг" в Нижегородской области по факту невыплаты зарплаты
02 апреля 2018 18:39  [251] Четыре социальных предпринимателя получат бесплатный эфир на экранах в Нижнем Новгороде
02 апреля 2018 18:23  [466] Руководство "Рынка народный" планирует найти другие площадки под торговую деятельность в Нижнем Новгороде
Общество

Месячник по благоустройству 2018 года стартует в Нижнем Новгороде 5 апреля

03 апреля 2018 13:47  [52] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мэрия Нижнего Новгорода запланировала благоустройство и санитарную очистку города с 5 апреля по 15 мая. Соответствующее постановление подписано 2 апреля 2018 года.

Работы по благоустройству и санитарной очистке города будут проводиться согласно адресному плану. Среди организаций всех форм собственности будет проведена агитационная и разъяснительная работа.

Кроме того, запланирована расчистка подъездных путей к муниципальным кладбищам. "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" организует работу по очистке мемориалов.

Руководителям структурных подразделений горадминистрации поручено организовать участие своих сотрудников в работах по благоустройству.

Напомним, более 42 тысяч нижегородцев приняли участие в общегородском субботнике в апреле 2017 года,

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph