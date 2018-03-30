Месячник по благоустройству 2018 года стартует в Нижнем Новгороде 5 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Мэрия Нижнего Новгорода запланировала благоустройство и санитарную очистку города с 5 апреля по 15 мая. Соответствующее постановление подписано 2 апреля 2018 года.

Работы по благоустройству и санитарной очистке города будут проводиться согласно адресному плану. Среди организаций всех форм собственности будет проведена агитационная и разъяснительная работа.

Кроме того, запланирована расчистка подъездных путей к муниципальным кладбищам. "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" организует работу по очистке мемориалов.

Руководителям структурных подразделений горадминистрации поручено организовать участие своих сотрудников в работах по благоустройству.

Напомним, более 42 тысяч нижегородцев приняли участие в общегородском субботнике в апреле 2017 года,