Месячник по благоустройству 2018 года стартует в Нижнем Новгороде 5 апреля

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Мэрия Нижнего Новгорода запланировала благоустройство и санитарную очистку города с 5 апреля по 15 мая. Соответствующее постановление подписано 2 апреля 2018 года.
Работы по благоустройству и санитарной очистке города будут проводиться согласно адресному плану. Среди организаций всех форм собственности будет проведена агитационная и разъяснительная работа.
Кроме того, запланирована расчистка подъездных путей к муниципальным кладбищам. "Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода" организует работу по очистке мемориалов.
Руководителям структурных подразделений горадминистрации поручено организовать участие своих сотрудников в работах по благоустройству.
Напомним, более 42 тысяч нижегородцев приняли участие в общегородском субботнике в апреле 2017 года,
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