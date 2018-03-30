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Общество

Администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень шаттлов на время ЧМ-2018

04 апреля 2018 12:41  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень маршрутов спортивных соревнований для автобусов-шаттлов на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается в постановлении № 904 от 3 апреля 2018 года на сайте мэрии.

Согласно документу, экспресс-маршруты автобусов-шаттлов будут курсировать по семи направлениям: S1 (Авторынок "Московский" - Мещерский бульвар), S2 (Улица Сергея Акимова - Улица Карла Маркса), S3 (ТРЦ "Фантастика" - Станция метро "Горьковская"), S4 (Дворец спорта - Станция метро "Горьковская"), S5 (Площадь Ленина - Улица Добролюбова), S6 (Аэропорт - Станция метро "Парк Культуры"), S7 (Станция метро "Бурнаковская" - Улица Карла Маркса).

Регулярные маршруты автомобильного и городского наземного электротранспорта разделены на 13 групп: фестиваль болельщиков - микрорайон Мещерское озеро через пересадку с маршрута ТР-2; фестиваль болельщиков - станция метро "Горьковская"; фестиваль болельщиков - железнодорожный вокзал; фестиваль болельщиков - запад Нагорной части; фестиваль болельщиков - восток Нагорной части; фестиваль болельщиков - запад Нагорной части через пересадку с маршрута ТР-2; фестиваль болельщиков - восток Нагорной части через пересадку с маршрута ТР-2; фестиваль болельщиков - Заречная часть через пересадку с маршрута ТР-2; стадион - железнодорожный вокзал (включая остановочные пункты на улице Сергея Акимова); стадион - автовокзал "Щербинки" (включая остановочные пункты на улице Сергея Акимова); стадион - юг Заречной части; станция метро "Парк культуры" - Аэропорт; Нижневолжская набережная.

Утвержден перечень городских маршрутов, которые попадают в перечень маршрутов спортивных соревнований:

‎№

п/п

 

Номер

маршрута

 

Наименование маршрута

1

А-1

 

Площадь Минина и Пожарского - Автовокзал "Щербинки"

 

2

А-3

 

Красное Сормово - Площадь Свободы

 

3

А-11

 

Улица Дружаева - Аэропорт

4

А-19

 

Поселок Высоково - Поселок Дачный

 

5

А-26

 

Микрорайон Кузнечиха-2 - Улица Долгополова

 

6

А-40

 

Микрорайон Юг - Микрорайон Верхние Печеры

 

7

А-41

 

Микрорайон Кузнечиха-2 - Микрорайон Седьмое небо

 

8

А-43

 

Улица Долгополова – Автовокзал "Щербинки"

 

9

А-45

 

ЗКПД-4 – Микрорайон Верхние Печеры

 

10

А-52

 

Микрорайон Верхние Печеры - Микрорайон Бурнаковский

 

11

А-56

 

Аэропорт - Красное Сормово

 

12

А-57

 

Улица Дубравная - Микрорайон Седьмое небо

 

13

А-61

 

Микрорайон Верхние Печеры - Улица Долгополова

 

14

А-64

 

 

Площадь Свободы - Микрорайон Соцгород-2

 

15

А-66

 

Микрорайон Седьмое небо - Автовокзал "Щербинки"

 

16

А-68

 

 

Улица Космическая - Площадь Минина и Пожарского

 

17

А-69

 

Микрорайон Седьмое небо - Микрорайон Юг

 

18

А-90

 

ЗКПД-4 - Микрорайон Верхние Печеры

 

19

ТЛ-9

 

Площадь Минина и Пожарского - Микрорайон Кузнечиха-2

 

20

ТЛ-13

 

Площадь Минина и Пожарского - Микрорайон Щербинки-2

 

21

 

ТЛ-17

 

Площадь Минина и Пожарского - Микрорайон Кузнечиха-2

 

22

ТЛ-26

 

Площадь Минина и Пожарского - Микрорайон Кузнечиха-2

 

23

ТЛ-31

 

 

Площадь Минина и Пожарского - Микрорайон Щербинки-2

 

24

ТР-2

 

Черный пруд - площадь Лядова - Черный пруд

 

Примечания:

1 - литера "А" перед номером маршрута обозначает автобусные маршруты;

2 - литера "ТЛ" перед номером маршрута обозначает троллейбусные маршруты;

3 - литера "ТР" перед номером маршрута обозначает трамвайные маршруты.

 

 

 

 

Напомним также, что муниципальные маршруты Нижнего Новгорода лишатся около трети автобусов на время матчей ЧМ.

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