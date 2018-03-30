Администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень шаттлов на время ЧМ-2018 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень маршрутов спортивных соревнований для автобусов-шаттлов на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается в постановлении № 904 от 3 апреля 2018 года на сайте мэрии.

Согласно документу, экспресс-маршруты автобусов-шаттлов будут курсировать по семи направлениям: S1 (Авторынок "Московский" - Мещерский бульвар), S2 (Улица Сергея Акимова - Улица Карла Маркса), S3 (ТРЦ "Фантастика" - Станция метро "Горьковская"), S4 (Дворец спорта - Станция метро "Горьковская"), S5 (Площадь Ленина - Улица Добролюбова), S6 (Аэропорт - Станция метро "Парк Культуры"), S7 (Станция метро "Бурнаковская" - Улица Карла Маркса).

Регулярные маршруты автомобильного и городского наземного электротранспорта разделены на 13 групп: фестиваль болельщиков - микрорайон Мещерское озеро через пересадку с маршрута ТР-2; фестиваль болельщиков - станция метро "Горьковская"; фестиваль болельщиков - железнодорожный вокзал; фестиваль болельщиков - запад Нагорной части; фестиваль болельщиков - восток Нагорной части; фестиваль болельщиков - запад Нагорной части через пересадку с маршрута ТР-2; фестиваль болельщиков - восток Нагорной части через пересадку с маршрута ТР-2; фестиваль болельщиков - Заречная часть через пересадку с маршрута ТР-2; стадион - железнодорожный вокзал (включая остановочные пункты на улице Сергея Акимова); стадион - автовокзал "Щербинки" (включая остановочные пункты на улице Сергея Акимова); стадион - юг Заречной части; станция метро "Парк культуры" - Аэропорт; Нижневолжская набережная.

Утвержден перечень городских маршрутов, которые попадают в перечень маршрутов спортивных соревнований:

‎№ п/п Номер маршрута Наименование маршрута 1 А-1 Площадь Минина и Пожарского - Автовокзал "Щербинки" 2 А-3 Красное Сормово - Площадь Свободы 3 А-11 Улица Дружаева - Аэропорт 4 А-19 Поселок Высоково - Поселок Дачный 5 А-26 Микрорайон Кузнечиха-2 - Улица Долгополова 6 А-40 Микрорайон Юг - Микрорайон Верхние Печеры 7 А-41 Микрорайон Кузнечиха-2 - Микрорайон Седьмое небо 8 А-43 Улица Долгополова – Автовокзал "Щербинки" 9 А-45 ЗКПД-4 – Микрорайон Верхние Печеры 10 А-52 Микрорайон Верхние Печеры - Микрорайон Бурнаковский 11 А-56 Аэропорт - Красное Сормово 12 А-57 Улица Дубравная - Микрорайон Седьмое небо 13 А-61 Микрорайон Верхние Печеры - Улица Долгополова 14 А-64 Площадь Свободы - Микрорайон Соцгород-2 15 А-66 Микрорайон Седьмое небо - Автовокзал "Щербинки" 16 А-68 Улица Космическая - Площадь Минина и Пожарского 17 А-69 Микрорайон Седьмое небо - Микрорайон Юг 18 А-90 ЗКПД-4 - Микрорайон Верхние Печеры 19 ТЛ-9 Площадь Минина и Пожарского - Микрорайон Кузнечиха-2 20 ТЛ-13 Площадь Минина и Пожарского - Микрорайон Щербинки-2 21 ТЛ-17 Площадь Минина и Пожарского - Микрорайон Кузнечиха-2 22 ТЛ-26 Площадь Минина и Пожарского - Микрорайон Кузнечиха-2 23 ТЛ-31 Площадь Минина и Пожарского - Микрорайон Щербинки-2 24 ТР-2 Черный пруд - площадь Лядова - Черный пруд Примечания: 1 - литера "А" перед номером маршрута обозначает автобусные маршруты; 2 - литера "ТЛ" перед номером маршрута обозначает троллейбусные маршруты; 3 - литера "ТР" перед номером маршрута обозначает трамвайные маршруты.

Напомним также, что муниципальные маршруты Нижнего Новгорода лишатся около трети автобусов на время матчей ЧМ.