Администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень шаттлов на время ЧМ-2018

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Администрация Нижнего Новгорода утвердила перечень маршрутов спортивных соревнований для автобусов-шаттлов на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается в постановлении № 904 от 3 апреля 2018 года на сайте мэрии.
Согласно документу, экспресс-маршруты автобусов-шаттлов будут курсировать по семи направлениям: S1 (Авторынок "Московский" - Мещерский бульвар), S2 (Улица Сергея Акимова - Улица Карла Маркса), S3 (ТРЦ "Фантастика" - Станция метро "Горьковская"), S4 (Дворец спорта - Станция метро "Горьковская"), S5 (Площадь Ленина - Улица Добролюбова), S6 (Аэропорт - Станция метро "Парк Культуры"), S7 (Станция метро "Бурнаковская" - Улица Карла Маркса).
Регулярные маршруты автомобильного и городского наземного электротранспорта разделены на 13 групп: фестиваль болельщиков - микрорайон Мещерское озеро через пересадку с маршрута ТР-2; фестиваль болельщиков - станция метро "Горьковская"; фестиваль болельщиков - железнодорожный вокзал; фестиваль болельщиков - запад Нагорной части; фестиваль болельщиков - восток Нагорной части; фестиваль болельщиков - запад Нагорной части через пересадку с маршрута ТР-2; фестиваль болельщиков - восток Нагорной части через пересадку с маршрута ТР-2; фестиваль болельщиков - Заречная часть через пересадку с маршрута ТР-2; стадион - железнодорожный вокзал (включая остановочные пункты на улице Сергея Акимова); стадион - автовокзал "Щербинки" (включая остановочные пункты на улице Сергея Акимова); стадион - юг Заречной части; станция метро "Парк культуры" - Аэропорт; Нижневолжская набережная.
Утвержден перечень городских маршрутов, которые попадают в перечень маршрутов спортивных соревнований:
|
№
п/п
|
Номер
маршрута
|
Наименование маршрута
|
1
|
А-1
|
Площадь Минина и Пожарского - Автовокзал "Щербинки"
|
2
|
А-3
|
Красное Сормово - Площадь Свободы
|
3
|
А-11
|
Улица Дружаева - Аэропорт
|
4
|
А-19
|
Поселок Высоково - Поселок Дачный
|
5
|
А-26
|
Микрорайон Кузнечиха-2 - Улица Долгополова
|
6
|
А-40
|
Микрорайон Юг - Микрорайон Верхние Печеры
|
7
|
А-41
|
Микрорайон Кузнечиха-2 - Микрорайон Седьмое небо
|
8
|
А-43
|
Улица Долгополова – Автовокзал "Щербинки"
|
9
|
А-45
|
ЗКПД-4 – Микрорайон Верхние Печеры
|
10
|
А-52
|
Микрорайон Верхние Печеры - Микрорайон Бурнаковский
|
11
|
А-56
|
Аэропорт - Красное Сормово
|
12
|
А-57
|
Улица Дубравная - Микрорайон Седьмое небо
|
13
|
А-61
|
Микрорайон Верхние Печеры - Улица Долгополова
|
14
|
А-64
|
Площадь Свободы - Микрорайон Соцгород-2
|
15
|
А-66
|
Микрорайон Седьмое небо - Автовокзал "Щербинки"
|
16
|
А-68
|
Улица Космическая - Площадь Минина и Пожарского
|
17
|
А-69
|
Микрорайон Седьмое небо - Микрорайон Юг
|
18
|
А-90
|
ЗКПД-4 - Микрорайон Верхние Печеры
|
19
|
ТЛ-9
|
Площадь Минина и Пожарского - Микрорайон Кузнечиха-2
|
20
|
ТЛ-13
|
Площадь Минина и Пожарского - Микрорайон Щербинки-2
|
21
|
ТЛ-17
|
Площадь Минина и Пожарского - Микрорайон Кузнечиха-2
|
22
|
ТЛ-26
|
Площадь Минина и Пожарского - Микрорайон Кузнечиха-2
|
23
|
ТЛ-31
|
Площадь Минина и Пожарского - Микрорайон Щербинки-2
|
24
|
ТР-2
|
Черный пруд - площадь Лядова - Черный пруд
|
Примечания:
1 - литера "А" перед номером маршрута обозначает автобусные маршруты;
2 - литера "ТЛ" перед номером маршрута обозначает троллейбусные маршруты;
3 - литера "ТР" перед номером маршрута обозначает трамвайные маршруты.
Напомним также, что муниципальные маршруты Нижнего Новгорода лишатся около трети автобусов на время матчей ЧМ.
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