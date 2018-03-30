Нижегородская администрация намерена выделить 4,5 млн рублей из резервного фонда на очистку Волги от нефтяных пятен Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов намерен выделить 4,5 млн рублей из резервного фонда горадминистрации на ликвидацию пятен нефтепродуктов, которые можно наблюдать на поверхности Волги в районе Бурнаковской низины.

Об этом Панов заявил на пресс-конференции 4 апреля 2018 года. Он отметил также, что 15:00 сегодня введен режим повышенной готовности. Он позволит уже сегодня выделить деньги из резервного фонда.

"На территории города в микрорайоне не обнаружено ни одного открытого источника нефтепродуктов. Все эксперты подчеркивают, что пятна – это результат прошлой экономической деятельности на территории города. Для ликвидации локальных последствий сегодня вводится режим повышенной готовности, но это не режим ЧС. Речь идет о неких "линзах" с нефтепродуктами, которые находятся в слоях почвы и могут перемещаться", - рассказал глава города.

"С 2013 года локальность загрязнений была подтверждена по итогам проверок, и тогда началось активное "высачивание" нефтепродуктов из грунтов. В результате они попали в Волгу. В ходе надзорных мероприятий неоднократно брались пробы воды, но превышение ПДК не наблюдалось. Это наследие, которое носит техногенный характер и связано с прошлой работой нефтебазы", - считает руководитель департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ПФО Олег Кручинин.

Кручинин сказал, что площадь загрязнения пока сложно определить. Мероприятия по локализации будут заключаться в том, что будут установлены специальные заграждения, которые предотвратят движение нефтепродуктов вниз по Волге.

"Подготовлены материалы инвентаризации, они направлены в профильный департамент минэкологии области. На вопрос, кто виноват мы пока ответить не можем. Это будет известно в ходе исследовательских работ, займет длительное время и будет выражаться в более крупных суммах. Изъятие "линз" станет предметом следующей экспертизы", - обратил внимание он.

Мероприятия по ликвидации локальных загрязнений будет осуществлять нижегородский центр "Экоспас" (филиал АО "ЦАСЭО"), который должен остановить увеличение площади размеров разлива нефтепродуктов. Осуществлять работы компания будет в ближайшее время, без организации конкурсов. По словам Панова, компания имеет лицензию на проведение таких мероприятий, но сумма расходов впоследствии может измениться.

Как сообщалось ранее, в начале апреля депутат ЗСНО Владислав Атмахов обратился в департамент Росприроднадзора по ПФО и природоохранную прокуратуру из-за нефтяных пятен на Волге по обращениям граждан. Он отмечал также, что прежние подобные обращения результатов не дали.