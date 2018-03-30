Обсуждаемая в нижегородской мэрии новая структура предполагает зама по взаимодействию с молодежной и общественной палатами Политика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Обсуждаемая в администрации Нижнего Новгорода новая структура предполагает должность заместителя главы администрации по взаимодействию с молодежной и общественной палатами. Об этом корреспондент НИА "Нижний Новгород" сообщил по итогам закрытого совещания вопросу по внесения изменений в структуру мэрии 4 апреля 2018 года.

Напомним, по итогам первого совещания в начале марта стало известно, что число заместителей (не считая глав районов, которые тоже имеют статус замглавы администрации) предлагается увеличить с пяти до семи.

Как рассказал депутат Николай Сатаев ("КПРФ") после сегодняшнего совещания, в отдельный блок будут выведены вопросы взаимодействия с молодежной и общественной палатами. Новый заместитель будет работать на постоянной основе и координировать эти вопросы. Еще один заместитель, по его словам, будет заниматься компьютеризацией и программным обеспечением, а также вопросами создание и обновления программ.

Также планируется вновь разделить департамент благоустройства и дорожного хозяйства на два блока. "Благоустройство" будет выведено в отдельное управление (департамент благоустройства и дорожного хозяйства сейчас возглавляет Владимир Рябцев, – прим. НИА "Нижний Новгород"). "Я считаю, что это правильно – разделить благоустройство и дороги. Вопросы освещения, озеленения, посадки цветов, ливневых канализаций должны находиться в отдельном блоке. Должен быть руководитель, который сможет решать эти вопросы ", - заметил Сатаев.

Напомним также, что Гордума согласовала объединение департамента по дорожному хозяйству и управления по благоустройству в 2016 году.