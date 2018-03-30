Новая структура администрации Нижнего Новгорода будет вынесена на открытое обсуждение в апреле, - источник Политика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Новая структура администрации Нижнего Новгорода будет вынесена на открытое обсуждение в апреле.

На закрытом для СМИ совещании в нижегородской мэрии под председательством Владимира Панова 4 апреля 2018 года обсуждался вопрос внесения изменений в структуру администрации. Информация о части обсуждений стала доступна НИА "Нижний Новгород".

В частности, говорилось о том, что будет создан новый инструмент: аппарат главы города, в который войдет департамент кадровой политики.

Планируется, что напрямую главе города будет подчиняться департамент муниципального контроля (в него войдут контрольно-ревизионное управление и управление административно-технического контроля) и департамент правового обеспечения.

Предлагается увеличить число замов с пяти до семи.

Первый зам получает блок, связанный с экономикой города: это повышение доходной части и налогов, блок по контролю за эффективностью расходов (департамент финансов и КУГИ). Кроме того, в полномочия этого зама войдут управление инвестиционной политики и управление экологии.

Второй заместитель будет курировать вопросы образования, культуры и спорта, также в его функции войдет блок строительства (департамент строительства и архитектуры, капремонта и управление главного архитектора).

Третий зам будет контролировать исполнение вопросов по содержанию дорог, уборке снега, ямочному и капитальному ремонту дорог. Он также получает функции по контролю за работой департамента транспорта и муниципальных транспортных предприятий.

Четвертый зам будет курировать вопросы ЖКХ, работу управления по благоустройству, управления по безопасности и мобилизационной подготовке, плюс управделами. Кроме того, в этом блоке будет отдельно создана дирекция по содержанию парков и скверов.

Пятый зам получает в ведение департамент экономического развития, департамент предпринимательства и туризма, а также департамент внешнеэкономических связей.

Шестой зам будет заниматься вопросами информационной политики, а также информационного и программного обеспечения.

В блок седьмого заместителя войдут департамент соцполитики, новый департамент проектной деятельности и коммуникаций, плюс взаимодействие с общественной и молодежной палатами.

Структура предварительная. Предполагается, что эта структура будет вынесена на обсуждение комиссий городской Думы в апреле 2018 года.

Напомним, первое подобное совещание по структуре мэрии прошло в марте.

Напомним также, что Владимир Панов избран главой Нижнего Новгорода 17 января 2018 года.