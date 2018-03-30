Новая структура администрации Нижнего Новгорода будет вынесена на открытое обсуждение в апреле, - источник

Администрация Нижнего Новгорода
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Новая структура администрации Нижнего Новгорода будет вынесена на открытое обсуждение в апреле.
На закрытом для СМИ совещании в нижегородской мэрии под председательством Владимира Панова 4 апреля 2018 года обсуждался вопрос внесения изменений в структуру администрации. Информация о части обсуждений стала доступна НИА "Нижний Новгород".
В частности, говорилось о том, что будет создан новый инструмент: аппарат главы города, в который войдет департамент кадровой политики.
Планируется, что напрямую главе города будет подчиняться департамент муниципального контроля (в него войдут контрольно-ревизионное управление и управление административно-технического контроля) и департамент правового обеспечения.
Предлагается увеличить число замов с пяти до семи.
Первый зам получает блок, связанный с экономикой города: это повышение доходной части и налогов, блок по контролю за эффективностью расходов (департамент финансов и КУГИ). Кроме того, в полномочия этого зама войдут управление инвестиционной политики и управление экологии.
Второй заместитель будет курировать вопросы образования, культуры и спорта, также в его функции войдет блок строительства (департамент строительства и архитектуры, капремонта и управление главного архитектора).
Третий зам будет контролировать исполнение вопросов по содержанию дорог, уборке снега, ямочному и капитальному ремонту дорог. Он также получает функции по контролю за работой департамента транспорта и муниципальных транспортных предприятий.
Четвертый зам будет курировать вопросы ЖКХ, работу управления по благоустройству, управления по безопасности и мобилизационной подготовке, плюс управделами. Кроме того, в этом блоке будет отдельно создана дирекция по содержанию парков и скверов.
Пятый зам получает в ведение департамент экономического развития, департамент предпринимательства и туризма, а также департамент внешнеэкономических связей.
Шестой зам будет заниматься вопросами информационной политики, а также информационного и программного обеспечения.
В блок седьмого заместителя войдут департамент соцполитики, новый департамент проектной деятельности и коммуникаций, плюс взаимодействие с общественной и молодежной палатами.
Структура предварительная. Предполагается, что эта структура будет вынесена на обсуждение комиссий городской Думы в апреле 2018 года.
Напомним, первое подобное совещание по структуре мэрии прошло в марте.
Напомним также, что Владимир Панов избран главой Нижнего Новгорода 17 января 2018 года.
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