Минспорта вызывает сотрудников ФОКов для завершения строительно-хозяйственных работ на "Стадионе Нижний Новгород"

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Минспорта Нижегородской области призвало муниципалитеты командировать сотрудников ФОКов для завершения строительно-хозяйственных работ на "Стадионе Нижний Новгород".
В соцсети 5 апреля 2018 года был выложен скриншот документа, подписанного министром спорта области Сергеем Пановым. В нем сообщается о необходимости привлечения дополнительной рабочей силы для достройки и благоустройства нового стадиона к грядущему Чемпионату мира по футболу, который пройдет в городе летом 2018 года.
В связи с этим минспорта обратилось в муниципалитеты с просьбой об отправке специалистов из сферы физической культуры для работы на строящемся объекте сроком на девять дней. Необходимость в этом ведомство мотивировало тем, что "уровень подготовки стадиона к открытию требует привлечения дополнительной рабочей силы".
В документе указывалось, что от каждого муниципалитета требуется 10 человек.
"Учитывая важность для нашего региона подготовки стадиона к требованиям FIFA, прошу вас направить сотрудников ФОКов и других учреждений отрасли "физическая культура и спорт" (10 человек) в Нижний Новгород для завершения строительно-хозяйственных работ в период с 6 по 14 апреля 2018 года. Сотрудники будут обеспечены трехразовым, спецодеждой, рабочим инструментом и жильем (по необходимости)", - отмечается в сообщении.
В региональном минспорта наличие такого письма не отрицают.
На официальный запрос агентства указанную информацию и.о. замгубернатора, руководитель регионального оперативного штаба по подготовке к ЧМ Дмитрий Сватковский прокомментировал так: "Все работы по подготовке "Стадиона Нижний Новгород" к тестовым матчам идут в соответствии с утвержденными графиками. В том числе ведется работа по набору персонала в эксплуатирующую организацию стадиона".
"Не исключено, что сотрудники ФОКов из городов и районов Нижегородской области, которые уже имеют хороший опыт обслуживания спортивного оборудования и содержания спортивных объектов, могут быть привлечены к эксплуатации стадиона в будущем", - говорит Сватковский и добавляет: "Конечно, если у них будет такое желание".
"В любом случае их участие в подготовке тестовых матчей на новом стадионе принесет неоценимый опыт для работы на местах", - считает и.о. замгубернатора.
Кроме того, он сообщил, что в преддверии первого тестового матча 14 апреля на стадионе планируется пресс-тур для журналистов, "чтобы любой желающий мог убедиться в готовности арены".
Напомним, "Стадион Нижний Новгород" получил разрешение на ввод в эксплуатацию 23 марта 2018 года. Стоимость строительства стадиона составила более 17 млрд рублей. Первый тестовый матч запланирован на 15 апреля.
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