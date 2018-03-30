Минспорта вызывает сотрудников ФОКов для завершения строительно-хозяйственных работ на "Стадионе Нижний Новгород" Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Минспорта Нижегородской области призвало муниципалитеты командировать сотрудников ФОКов для завершения строительно-хозяйственных работ на "Стадионе Нижний Новгород".

В соцсети 5 апреля 2018 года был выложен скриншот документа, подписанного министром спорта области Сергеем Пановым. В нем сообщается о необходимости привлечения дополнительной рабочей силы для достройки и благоустройства нового стадиона к грядущему Чемпионату мира по футболу, который пройдет в городе летом 2018 года.

В связи с этим минспорта обратилось в муниципалитеты с просьбой об отправке специалистов из сферы физической культуры для работы на строящемся объекте сроком на девять дней. Необходимость в этом ведомство мотивировало тем, что "уровень подготовки стадиона к открытию требует привлечения дополнительной рабочей силы".

В документе указывалось, что от каждого муниципалитета требуется 10 человек.

"Учитывая важность для нашего региона подготовки стадиона к требованиям FIFA, прошу вас направить сотрудников ФОКов и других учреждений отрасли "физическая культура и спорт" (10 человек) в Нижний Новгород для завершения строительно-хозяйственных работ в период с 6 по 14 апреля 2018 года. Сотрудники будут обеспечены трехразовым, спецодеждой, рабочим инструментом и жильем (по необходимости)", - отмечается в сообщении.

В региональном минспорта наличие такого письма не отрицают.

На официальный запрос агентства указанную информацию и.о. замгубернатора, руководитель регионального оперативного штаба по подготовке к ЧМ Дмитрий Сватковский прокомментировал так: "Все работы по подготовке "Стадиона Нижний Новгород" к тестовым матчам идут в соответствии с утвержденными графиками. В том числе ведется работа по набору персонала в эксплуатирующую организацию стадиона".

"Не исключено, что сотрудники ФОКов из городов и районов Нижегородской области, которые уже имеют хороший опыт обслуживания спортивного оборудования и содержания спортивных объектов, могут быть привлечены к эксплуатации стадиона в будущем", - говорит Сватковский и добавляет: "Конечно, если у них будет такое желание".

"В любом случае их участие в подготовке тестовых матчей на новом стадионе принесет неоценимый опыт для работы на местах", - считает и.о. замгубернатора.

Кроме того, он сообщил, что в преддверии первого тестового матча 14 апреля на стадионе планируется пресс-тур для журналистов, "чтобы любой желающий мог убедиться в готовности арены".

Напомним, "Стадион Нижний Новгород" получил разрешение на ввод в эксплуатацию 23 марта 2018 года. Стоимость строительства стадиона составила более 17 млрд рублей. Первый тестовый матч запланирован на 15 апреля.