Сход цистерны произошел на "Заводе имени Я.М. Свердлова" в Дзержинске Нижегородской области Происшествия

Фото: Завод имени Я.М. Свердлова

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Сход цистерны предположительно с опасным веществом произошел на ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" в Дзержинске Нижегородской области 5 апреля 2018 года. Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили Волжско-Окском управлении Ростехнадзора 6 апреля.

Согласно информации, поступившей в управление, на подъездных железнодорожных путях предприятия произошел сход железнодорожной цистерны. "Пролива продукта не зафиксировано. Загрязнение окружающей среды или причинение вреда жизни и здоровью граждан отсутствует. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Данное событие, в соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", классифицируется как инцидент на опасном производственном объекте. Подтверждение информации будет проверено при проведении расследования инцидента.

В Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ ответили, что к ним сообщения о подобном происшествии не поступало.



Газета "Ъ-Приволжье", ссылаясь на свой источник, пишет, что в цистерне, сошедшей с рельс на заводе им. Свердлова в Дзержинске, предположительно находился метанол, который якобы вылился в результате аварии.



Ранее сообщалось, что на заводе прошла масштабная выемка документов, которую в рамках доследственной проверки провели специально прибывшие из Москвы сотрудники ФСБ. ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" заявил, что проверки на предприятии связаны с деятельностью контрагентов.



СПРАВКА:

ФКП "Завод имени Свердлова" – базовое предприятие боеприпасной отрасли страны. Оно является полигоном для отработки технологий, новых изделий, оборудования, автоматизированных систем управления и их освоения в производстве.