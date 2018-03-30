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Политика

"Завод Свердлова" в Нижегородской области заявил о проводимых ФСБ проверках контрагентов предприятия

05 апреля 2018 16:07  [593] Политика

Фото: Завод имени Я.М. Свердлова

ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" (г. Дзержинск Нижегородской области) заявил, что проверки ФСБ на предприятии связаны с деятельностью контрагентов. Об этом говорится в официальном комментарии на сайте завода от 4 апреля 2018 года.

Днем ранее газета "Коммерсант – Приволжье" сообщила, что на заводе прошла масштабная выемка документов, которую в рамках доследственной проверки провели специально прибывшие из Москвы сотрудники ФСБ. Источники "Ъ" сообщали, что "за финансово-хозяйственной деятельностью руководства оборонного предприятия силовики наблюдали около года, фиксируя разного рода нарушения".

Однако на заводе в связи с появившейся в СМИ информацией сообщили следующее: "Каких либо уголовных дел в отношении должностных лиц ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" не возбуждалось, проверки по фактам нецелевого расходования денежных средств не ведутся. Все руководство завода работает в штатном режиме. Сотрудниками ФСБ России 28 марта 2018 года в рамках полномочий предоставленных действующим законодательством, проводилось проверочное мероприятие в форме обследования помещений в целях проверки информации о деятельности контрагентов завода в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности".

Отметим также, что руководителем предприятия является депутат Заксобрания Нижегородской области Вадим Рыбин.

Напомним также, что в настоящее время четыре депутата ЗС НО находятся под следствием: Александр Глушков, Вадим Жук, Евгений Кузьмин и Александр Бочкарев. Вице-спикер регионального парламента Олег Сорокин в марте сложил полномочия депутата. Глушков находится в международном розыске, Бочкарев – под домашним арестом. Кроме того, сын Олег Сорокина – Никита Сорокин также сложил полномочия депутата.

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