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Общество

Нижегородская администрация планирует завершить госрегистрацию детского сада №68 на ул. Есенина до конца апреля

06 апреля 2018 14:07  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Государственная регистрация детского сада №68 на ул. Есенина будет завершена в течение апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода 6 апреля.

Постановлением о создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения департаменту образования поручено разработать устав в течение месяца и утвердить его по предварительному согласованию с КУГИ, а также осуществить госрегистрацию учреждения и внести его в реестр муниципального имущества.

Администрация города планирует открыть детсад по ул. Есенина к лету 2018 года после проведения капремонта здания бывшего детского дома №5 и переоборудования его в детский сад. Вместимость учреждения после завершения работ составит 290 мест, в том числе 40 - для детей до трех лет. Из областного бюджета на эти цели было выделено 26 млн рублей.

Напомним, что о планах по реконструкции помещения бывшего детдома №5 на ул. Есенина было заявлено в мае 2017 года.

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