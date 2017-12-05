Нижегородская администрация отложила открытие детсада по ул.Есенина на II квартал 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует открыть детсад по ул.Есенина к лету 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

5 декабря 2017 года и.о. сити-менеджера Наталия Казачкова провела выездное совещание по вопросу капитального ремонта здания бывшего детского дома №5 и переоборудования его в детский сад. Вместимость учреждения после завершения капремонта составит 290 мест, в том числе 40 - для детей до трех лет. Муниципальный контракт заключен с ООО "Вентсрой НН".

"Губернатор области выделил на эти цели 26 млн рублей. На сегодняшний день объем работ выполнен примерно на 60%. Заменена система отопления, отштукатурены помещения, готовность по плитке очень высокая. Мы прошли по улице и увидели, что монтируются хорошие, качественные веранды. Думаю, что до 31 декабря основные работы будут завершены", - отметила Наталия Казачкова.

И.о. сити-менеджера также добавила, что к лету будущего года дети начнут посещать этот детский сад (в ноябре 2017 года сообщалось, что детсад будет открыт в I квартале 2018 года, – прим. НИА "Нижний Новгород"). "В следующем году мы приступим к благоустройству территории, оснащению садика необходимым оборудованием и весной завершим фасад, поскольку в холодный период такие работы проводить не рекомендуется", - рассказала Казачкова.

И.о. главы администрации Канавинского района Михаил Шаров, в свою очередь, отметил, что "детские сады Канавинского района полностью востребованы родителями". "За прошедшие три года мы сдали порядка 1,5 тысячи дополнительных мест, однако спрос на новые места сохраняется. Нам необходимо порядка пяти-шести детских садов по 300 мест, чтобы полностью удовлетворить родителей с детьми в возрасте от одного года до семи лет в дошкольных учреждениях. Этот детский сад для микрорайона Мещерское озеро очень необходим", - подчеркнул Шаров.

Напомним, что о планах по реконструкции помещения бывшего детдома №5 на ул. Есенина было заявлено в мае 2017 года.

Напомним также, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин отмечает, что "в яслях сейчас есть огромный дефицит".