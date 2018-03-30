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Бизнес

Олег Дерипаска и Группа ГАЗ попали в новый санкционный список минфина США

06 апреля 2018 17:27  [640] Бизнес
Горьковский автозавод

Горьковский автозавод

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Уроженец Дзержинска Нижегородской области Олег Дерипаска (председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец ГК "Базовый элемент") и Группа ГАЗ попали в новый санкционный список министерства финансов США. Об этом сообщается в материалах на сайте министерства от 4 апреля 2018 года.

В списке оказались 26 физических лиц. Среди них оказались бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, член правления компании "Сибур" Кирилл Шамалов, председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и другие.

В перечне из 15 компаний оказалась одна нижегородская - Группа ГАЗ (основной акционер – машиностроительный холдинг "Русские машины", входит в "Базовый элемент"). В списке, среди прочих, компании "Рособоронэкспорт", EN+ Group, "Ренова", "Газпром Бурение", агрохолдинг "Кубань".

Напомним также, в январе 2018 года минфин США включил полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича в "кремлевский доклад".

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