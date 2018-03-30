Ограничение движения на мосту через р. Кудьму в Нижегородской области сокращено до мая 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ограничение движения на мосту через р. Кудьму в Нижегородской области сокращено до мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород" 6 апреля 2018 года.

Согласно информации, ограничения движения вводятся в связи с ремонтными работами на мосту через р. Кудьма (447-м км) трассы М-7 в Кстовском районе. Скорость движения на участке ограничена до 40 км/ч, также организовано реверсивное движение со светофором.

Ранее сообщалось, что данные изменения в движении вводятся с 24 марта до конца года. Как сообщили в Упрдоре 6 апреля, дорожники планируют снять ограничения уже 26 мая. При этом отмечается, что в дальнейшем они могут вводиться снова в случае производственной необходимости.

"Невыполнение данных работ в текущем дорожно-строительном сезоне могло бы негативно сказаться на безопасности конструкции моста", - говорится в сообщении.

Напомним, на этом мосту планируются работы по восстановлению железобетонных покрытий пролетного строения, блоков плиты проезжей части, а также замена блоков плиты в пролете. Будут укреплены откосы конусов насыпей и устроены лестничные сходы. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 98,5 млн рублей. Источник финансирования – федеральный бюджет. Срок выполнения работ – 20 декабря текущего года.