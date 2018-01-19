Дорожники планируют направить 216,8 млн рублей на ремонт путепровода и моста через р. Кудьму в Нижегородской области Общество

Дорожники планируют направить 216,8 млн рублей на ремонт путепровода и моста через р. Кудьму в Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" планирует направить 216,8 млн рублей на ремонт путепровода и моста через р. Кудьму в Нижегородской области.

Как сообщило 24 января 2018 года региональное министерство транспорта и автомобильных дорог, объекты планируется отремонтировать по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году.

Планируется отремонтировать путепровод на 414 км и мост через реку Кудьма на 447 км через автомобильную дорогу трассы М-7 "Волга", протяженностью 83,75 и 136,9 метров соответственно. На объектах будут заменены асфальтобетонные покрытия.

В ходе ремонта путепровода планируется замена балок пролетных строений, переустройство элементов опор, установка новых подферменников и деформационных швов, гидроизоляция мостового полотна. Кроме того, будет переустроена системы водоотвода, а также произведен монтаж перильного ограждения из композитного материала и устроено металлическое барьерное ограждение.

На мосту через Кудьму планируются работы по восстановлению железобетонных покрытий пролетного строения, блоков плиты проезжей части, а также замена блоков плиты в пролете. Будут укреплены откосы конусов насыпей и устроены лестничные сходы.

Ориентировочная стоимость запланированных работ составила 113,8 млн рублей по путепроводу и 103 млн рублей по мосту.

Все существующие и вновь устраиваемые железобетонные элементы планируется обработать пропиткой от коррозии.

Напомним, правительство РФ выделит 800 млн рублей Нижегородской области на финансирование дорожной деятельности в 2018 году.