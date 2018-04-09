Карантин по бешенству установлен в Ардатовском районе Нижегородской области Общество

Карантин по бешенству установлен в Ардатовском районе Нижегородской области

Карантин по бешенству установлен в Ардатовском районе Нижегородской области. Об этом управление Россельхознадзора по региону сообщило 9 апреля 2018 года.

Согласно информации, заболевание было выявлено при исследовании биоматериала лисы. Неблагополучным признан р. п. Ардатов. В угрожаемую зону вошли с. Кужендеево, д. Высоково, д. Беляево, с. Поляна и д. Липелей. Карантин введен до 3 июля.

По данным управления, предыдущий факт бешенства животных был выявлен в Ардатовском районе в 2016 году.

Напомним, третий случай бешенства выявлен в Бутурлинском районе в 2018 году.

Напомним также, число случаев бешенства у животных в области за I квартал 2018 года выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.