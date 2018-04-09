Последние новости рубрики Общество
09 апреля 2018 14:28  [60] КамАЗ горел на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде 9 апреля
09 апреля 2018 14:23  [59] ООО "Капитал" займется сносом незаконных рекламных конструкций в Нижнем Новгороде в 2018 году
09 апреля 2018 13:31  [84] Служба занятости Нижегородской области планирует трудоустроить около 11 тысяч подростков в 2018 году
09 апреля 2018 13:27  [86] Повышение квалификации пройдут 58 руководителей учреждений соцсферы в НИУ РАНХиГС
09 апреля 2018 13:19  [97] Около 50 домов в Нижнем Новгороде остались без электричества из-за плановых работ 9 апреля
09 апреля 2018 12:10  [112] УКС Богородского района Нижегородской области объявило торги на строительство детсада в п. Новинки
09 апреля 2018 11:31  [123] Карантин по бешенству установлен в Ардатовском районе Нижегородской области
09 апреля 2018 11:29  [136] Более 20 тысяч жителей Нижегородской области отправились службу по контракту в ВС РФ за 25 лет
09 апреля 2018 11:14  [222] Прокуратура возбудила дела в отношении сотрудников райадминистрации в Нижегородской области за нарушения при закупках
09 апреля 2018 11:11  [234] Пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Общество

Карантин по бешенству установлен в Ардатовском районе Нижегородской области

09 апреля 2018 11:31  [123] Общество

Карантин по бешенству установлен в Ардатовском районе Нижегородской области

Карантин по бешенству установлен в Ардатовском районе Нижегородской области. Об этом управление Россельхознадзора по региону сообщило 9 апреля 2018 года.

Согласно информации, заболевание было выявлено при исследовании биоматериала лисы. Неблагополучным признан р. п. Ардатов. В угрожаемую зону вошли с. Кужендеево, д. Высоково, д. Беляево, с. Поляна и д. Липелей. Карантин введен до 3 июля.

По данным управления, предыдущий факт бешенства животных был выявлен в Ардатовском районе в 2016 году.

Напомним, третий случай бешенства выявлен в Бутурлинском районе в 2018 году.

Напомним также, число случаев бешенства у животных в области за I квартал 2018 года выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph