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Культура и отдых

Нижегородский зоопарк планирует приобрести белых медведей и пингвинов в июле 2018 года

09 апреля 2018 14:10  [107] Культура и отдых

Фото: Московский зоопарк

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский зоопарк планирует приобрести белых медведей и пингвинов в июле 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила пресс-секретарь зоопарка "Лимпопо" Анна Белякова 9 апреля.

По её словам, к концу июля в зоопарке планируется открытие пингвинария. Точное количество животных, которые будут там проживать, на данный момент неизвестно.

Как рассказал директор зоопарка Владимир Герасичкин, к этому же сроку планируется привезти пару белых медведей. На данный момент для зверей готовятся вольеры.

В пресс-службе уточнили, что для медведей будет выделена отдельная вольерная зона. Появление новых животных будет приурочено к 15-летнему юбилею зоопарка, который будет отмечаться в конце июля.

Напомним, в 2017 году зоопарк "Лимпопо" сообщал о переносе окончания строительства пингвинария в на 2018 год.

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