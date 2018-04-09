Последние новости рубрики Политика
09 апреля 2018 16:45  [316] Мэр Нижнего Новгорода нашел нового руководителя НПАТ в другом регионе
09 апреля 2018 16:33  [258] Валентина Никулина не останется руководителем КУГИ Нижнего Новгорода в новой структуре мэрии
09 апреля 2018 13:11  [266] Законопроект об изменениях в формирование избирательных фондов кандидатов в губернаторы поступил в ЗС НО
09 апреля 2018 10:55  [581] Высший совет ЛДПР решил передать мандат депутата ЗС НО Никиты Сорокина Владиславу Сивому
07 апреля 2018 11:40  [1912] Директор департамента дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Владимир Рябцев может покинуть пост, - источник
07 апреля 2018 10:45  [2006] СУ СК обратилось в администрацию Нижнего Новгорода с предложением уволить директора "УМК" Николая Ингликова, - источник
07 апреля 2018 10:13  [448] Эксперт-мониторинг событий 2-6 апреля 2018 года от АНО "Минин-центр"
05 апреля 2018 16:07  [625] "Завод Свердлова" в Нижегородской области заявил о проводимых ФСБ проверках контрагентов предприятия
05 апреля 2018 12:41  [787] Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил главам районов сделать "паспорт района" перед формированием бюджета
05 апреля 2018 10:14  [1819] СУ СК выявило нарушения требований пожбезопасности в используемом под автостанцию здании ТЦ в Балахне Нижегородской области
Политика

Валентина Никулина не останется руководителем КУГИ Нижнего Новгорода в новой структуре мэрии

09 апреля 2018 16:33  [258] Политика
Валентина Никулина

Валентина Никулина

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Валентина Никулина не останется руководителем КУГИ и ЗР Нижнего Новгорода в новой структуре мэрии. Об этом заявил глава города Владимир Панов в рамках встречи с представителями бизнеса в ТПП 9 апреля 2018 года.

На мероприятии предприниматели пожаловались мэру на длительность различного рода согласований со стороны КУГИ.

В ответ на это Панов сообщил, что Валентина Никулина останется руководителем комитета до мая, а в новой структуре за это уже будет отвечать другой человек.

При этом глава города добавил, что Никулина останется в администрации, но на другой должности. Какая это будет должность, он не уточнил.

Напомним, Валентина Никулина возглавляла КУГИ Нижнего Новгорода с 2012 года.

Напомним также, что новая структура горадминистрации должна быть вынесена на открытое обсуждение в апреле текущего года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph