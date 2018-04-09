Валентина Никулина не останется руководителем КУГИ Нижнего Новгорода в новой структуре мэрии Политика

Валентина Никулина Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Валентина Никулина не останется руководителем КУГИ и ЗР Нижнего Новгорода в новой структуре мэрии. Об этом заявил глава города Владимир Панов в рамках встречи с представителями бизнеса в ТПП 9 апреля 2018 года.

На мероприятии предприниматели пожаловались мэру на длительность различного рода согласований со стороны КУГИ.

В ответ на это Панов сообщил, что Валентина Никулина останется руководителем комитета до мая, а в новой структуре за это уже будет отвечать другой человек.

При этом глава города добавил, что Никулина останется в администрации, но на другой должности. Какая это будет должность, он не уточнил.

Напомним, Валентина Никулина возглавляла КУГИ Нижнего Новгорода с 2012 года.

Напомним также, что новая структура горадминистрации должна быть вынесена на открытое обсуждение в апреле текущего года.