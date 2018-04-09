Валентина Никулина не останется руководителем КУГИ Нижнего Новгорода в новой структуре мэрии

Валентина Никулина
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Валентина Никулина не останется руководителем КУГИ и ЗР Нижнего Новгорода в новой структуре мэрии. Об этом заявил глава города Владимир Панов в рамках встречи с представителями бизнеса в ТПП 9 апреля 2018 года.
На мероприятии предприниматели пожаловались мэру на длительность различного рода согласований со стороны КУГИ.
В ответ на это Панов сообщил, что Валентина Никулина останется руководителем комитета до мая, а в новой структуре за это уже будет отвечать другой человек.
При этом глава города добавил, что Никулина останется в администрации, но на другой должности. Какая это будет должность, он не уточнил.
Напомним, Валентина Никулина возглавляла КУГИ Нижнего Новгорода с 2012 года.
Напомним также, что новая структура горадминистрации должна быть вынесена на открытое обсуждение в апреле текущего года.
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