Мэрия намерена взять в аренду 97 туалетных кабин для Нижегородского района на время ЧМ-2018 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Администрация Нижегородского района Нижнего Новгорода выделит почти 1,5 млн рублей на аренду туалетов на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Электронный аукцион был размещен на сайте Госзакупок 9 апреля 2018 года.



Согласно информации, средства выделены из бюджета города на 2018 год в рамках муниципальной программы "Благоустройство города Нижнего Новгорода в 2018-2020 годах".

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 млн 462 тысячи рублей. Аукцион назначен на 23 апреля.

Услуги по аренде мобильных туалетных кабин должны быть оказаны в период с 5 июня по 18 июля 2018 года. Для пользования будут смонтированы 86 стандартных кабин и 11 кабин для маломобильных граждан.

Туалеты будут располагаться: на ул. Большая Покровская, д.51; возле сквера Свердлова; на ул. Варварской (в районе пересечения с ул. Октябрьской); пл. Свободы (сквер 1905 года); ул. Пискунова (сквер Черный пруд); Верхневолжской набережной, д.8; пл. Народного единства; Нижневолжской набережной (у катера "Герой", у Речного вокзала, в районе здания канализационно-насосной станции); набережной Федоровского (у памятника Максиму Горькому); пл. Горького; ул. Звездинка; у перехватывающей парковки у ТРЦ "Фантастика"; на пересечениях ул. Широкой и Нижневолжской набережной, ул. Добролюбова и Зеленского съезда, ул. Алексеевской и ул. Грузинской, ул. Ошарской и ул. Грузинской, ул. Ошарской и ул. Октябрьской, ул. Нестерова и ул. Большой Печерской, ул. Нестерова и ул. Минина, Георгиевского съезда и Нижневолжской набережной.



Напомним, что нижегородская администрация намерена направить почти 4 млн рублей на аренду биотуалетов на период ЧМ в Автозаводском и Канавинском районах.