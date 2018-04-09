Мэрия намерена взять в аренду 97 туалетных кабин для Нижегородского района на время ЧМ-2018

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Администрация Нижегородского района Нижнего Новгорода выделит почти 1,5 млн рублей на аренду туалетов на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Электронный аукцион был размещен на сайте Госзакупок 9 апреля 2018 года.
Согласно информации, средства выделены из бюджета города на 2018 год в рамках муниципальной программы "Благоустройство города Нижнего Новгорода в 2018-2020 годах".
Начальная (максимальная) цена контракта - 1 млн 462 тысячи рублей. Аукцион назначен на 23 апреля.
Услуги по аренде мобильных туалетных кабин должны быть оказаны в период с 5 июня по 18 июля 2018 года. Для пользования будут смонтированы 86 стандартных кабин и 11 кабин для маломобильных граждан.
Туалеты будут располагаться: на ул. Большая Покровская, д.51; возле сквера Свердлова; на ул. Варварской (в районе пересечения с ул. Октябрьской); пл. Свободы (сквер 1905 года); ул. Пискунова (сквер Черный пруд); Верхневолжской набережной, д.8; пл. Народного единства; Нижневолжской набережной (у катера "Герой", у Речного вокзала, в районе здания канализационно-насосной станции); набережной Федоровского (у памятника Максиму Горькому); пл. Горького; ул. Звездинка; у перехватывающей парковки у ТРЦ "Фантастика"; на пересечениях ул. Широкой и Нижневолжской набережной, ул. Добролюбова и Зеленского съезда, ул. Алексеевской и ул. Грузинской, ул. Ошарской и ул. Грузинской, ул. Ошарской и ул. Октябрьской, ул. Нестерова и ул. Большой Печерской, ул. Нестерова и ул. Минина, Георгиевского съезда и Нижневолжской набережной.
Напомним, что нижегородская администрация намерена направить почти 4 млн рублей на аренду биотуалетов на период ЧМ в Автозаводском и Канавинском районах.
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