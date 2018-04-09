МЧС предупреждает о вероятном увеличении ЧС из-за сильного ветра в Нижегородской области 10 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

МЧС предупреждает о вероятном увеличении чрезвычайных ситуаций (ЧС) из-за резкого усиления ветра в Нижегородской области вечером 10 апреля 2018 года. Об этом сообщил ЦУКС регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, ожидается усиление юго-западного, ночью северо-западного ветра порывами 13-18 м/с, с сохранением утром 11 апреля.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

ГУ МЧС рекомендует, в случае когда сильный ветер застает человека на улице, постараться укрыться в ближайшем здании, держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставлять вблизи них свои автомобили.

Напомним также, что МЧС предупредило о возможном увеличении техногенных пожаров в регионе из-за резкого похолодания 11 апреля.