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Общество

Нижегородский аэропорт "Стригино" увеличил пассажиропоток на 27,4% в I квартале 2018 года

12 апреля 2018 12:28  [144] Общество
Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Международный аэропорт "Стригино" (Нижний Новгород, входит в холдинг "Аэропорты Регионов") в I квартале 2018 года увеличил пассажиропоток на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом пресс-служба аэропорта сообщила 12 апреля 2018 года.

Согласно информации, его услугами воспользовались 192 тысячи человек. На внутрироссийских авиалиниях пассажиропоток вырос на 13% - до 165,6 тысячи человек, на международных - рост пассажиропотока составил 5,5 раза – до 26,4 тысячи человек.

Рост авиаперелетов внутри страны, в частности, обусловлен увеличением перевозок в направлении Екатеринбурга. В этом направлении рост перевозок увеличился в 700 раз – до 2,8 тысяч человек. В 2,6 раза увеличился пассажиропоток в Пензу - 438 человек. В Нижнекамск – в 2,5 раза – до 523 человек. Москва прибавила около 20 тысяч человек. Пассажиропоток в столицу составил в январе – марте 138 тысяч человек.

Рост международного пассажиропотока в I квартале обеспечен новыми чартерными направлениями – Нячанг (5 тысяч человек), Пхукет (8,2 тысяч человек). Кроме того, увеличился пассажиропоток в Дубай (7,7 тысяч человек) и Минск (2,2 тысяч человек).

В пятерку самых популярных направлений по сравнению с I кварталом 2017 года изменился. Первая четверка по-прежнему представлена Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи и Самарой. Симферополь уступил место Екатеринбургу.

За первые три месяца 2018 года авиакомпании совершили свыше 1,7 тысяч самолетовылетов из Нижнего Новгорода (рост 36,6%). Полеты осуществлялись по 33 направлениям, из них на регулярной основе - по 17 направлениям.

Напомним, в 2017 году "Стригино" увеличил пассажиропоток на 24% по сравнению с 2016 годом – до 966 тысячи человек.

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