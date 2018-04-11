Нижегородская администрация рассчитывает на начало очистки Шуваловского канала до 15 апреля Общество

Нижегородская администрация рассчитывает на начало очистки Шуваловского канала до 15 апреля 2018 года.

Как сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области 12 апреля 2018 года, министр экологии и природных ресурсов Арсений Дряхлов провел выездное совещание по вопросу ликвидации свалки отходов на участке Шуваловский канал, 1 (территория Шуваловской промзоны). Этот участок принадлежит муниципалитету и находится в аренде у ООО "Фарбе-Дзержинск".

Общество было привлечено к ответственности за размещение отходов на этой площадке еще в 2016 году. Так как компания-арендатор уклонялась от исполнения своих обязательств по очистке площадки, в ее отношении возбуждены исполнительные производства.

Во время совещания представители администрации Нижнего Новгорода сообщили, что до 15 апреля специализированная организация начнет вывозить с площадки отходы и утилизировать их в зависимости от их класса опасности. Из резервного фонда администрации на ликвидацию последствий, транспортировку и утилизацию отходов выделено 4,4 млн рублей.

Напомним, по иску нижегородской районной прокуратуры судом было принято решение о рекультивации свалки, обязанность провести которую возложена на администрацию города. В конце 2017 года горадминистрация сообщала, что в 2018 году на проект ликвидации Шуваловской свалки планируется выделить 15 млн рублей.