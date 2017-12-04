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Экономика

Нижегородская администрация планирует выделить около 15 млн рублей на проект ликвидации Шуваловской свалки в 2018 году

04 декабря 2017 19:16  [117] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует заложить в бюджет-2018 около 15 млн рублей на проект ликвидации Шуваловской свалки. Об этом журналистам сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин после заседания комиссии Гордумы по бюджету 4 декабря 2017 года.

1 декабря текущего года стало известно, что мэрия не предусмотрела средства на ликвидацию полигона в Шуваловской промзоне в бюджете 2018 года. Сегодня Мочалкин сообщил, что планируется выделить около 15 млн рублей на проектные работы.

"Средства на саму рекультивацию будут закладываться уже после создания проекта. Скорее всего, будем решать вопрос софинансирования с областным правительством", - отметил Мочалкин.

Ранее сообщалось, что горадминистрация планирует направить 7 млн рублей на проект ликвидации полигона, а саму рекультивацию завершить в 2019 году, начав ее в начале лета 2018 года. Данный полигон промышленных и бытовых отходов закрыт для складирования мусора в 1993 году. Из-за гниения бытовых отходов на свалке периодически происходит возгорание мусора. Высота полигона разнится от пяти до 13 метров.

Также напомним, что по иску нижегородской районной прокуратуры судом было принято решение о рекультивации свалки, обязанность провести которую возложена на администрацию города.

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