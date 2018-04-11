Минтранс оценивает готовность территории вокруг "Стадиона Нижний Новгород" на 95% по данным на 13 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минтранспорта Нижегородской области оценивает готовность территории вокруг "Стадиона Нижний Новгород" на 95%. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 13 апреля 2018 года.

Согласно информации, все окружающие стадион дороги, протяжённостью около 5 км, закрыты первым слоем асфальта. "Здесь будут и четырехполосные дороги, и широкие тротуары, и прогулочные зоны. Основные работы мы планируем завершить уже к 30 апреля. К 15 мая будут разбиты клумбы и закончены те виды работ, технология производства которых требует определенного времени", - рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов по итогам выездного совещания 13 апреля.

Также, как сообщается в пресс-релизе, в завершающей стадии готовности находятся парковки, уложено 1300 кв. метров брусчатки на широкой пешеходной зоне вдоль Волги, готов 1 км (25% объема) велосипедной дорожки. Рабочие готовят клумбы под высадку цветов, которая запланирована на май.

Министр также проверил выполнение работ по строительству двух пешеходных переходов у стадиона. Сообщается, что на подземном пешеходном переходе через улицу Самаркандскую основная часть работ будет сделана до 30 апреля. Сейчас там завершается отделка гранитными плитами. Со стороны стадиона переход будет готов к 30 апреля, со стороны жилых зданий – к 15 мая.

Что касается надземного пешеходного перехода через ул. Бетанкура, то строительство должно быть завершено до 27 апреля. Сейчас там идет остекление и монтаж оборудования для маломобильных групп населения.

Напомним, сам стадион был введен в эксплуатацию 23 марта, 15 апреля на нем пройдет первый тестовый матч.



СПРАВКА:

Объект "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в районе строительства стадиона для проведения ЧМ по футболу в Нижнем Новгороде в 2018 году" включает следующие этапы:

- Автодорога по ул. Бетанкура от ул. Самаркандская до Волжской набережная протяженностью 507 м, ширина проезжей части 15 м – четыре полосы движения. Ширина пешеходной части тротуара 2,5м.

- Автодорога по ул. Совнаркомовская от ул. Самаркандская до набережной р. Волга, протяженностью 579 м, ширина проезжей части 15 м – четыре полосы движения. Ширина пешеходной части тротуара 4,5 м с двух сторон.

- Автодорога по ул. Пролетарская от ул.Карла Маркса до Волжской набережной, протяженностью 592 м, общая ширина проезжей части 15 м – четыре полосы движения. Ширина пешеходной части тротуара 2,25м. Ширина велодорожки – 2,5м, справа предусмотрен бульвар шириной 10 м. Проектом предусмотрены площадка для парковки автомобилей.

- Автодорога по Волжской набережной от ул. Бетанкура до ул.Пролетарская, протяженностью 1,61 км, общая ширина проезжей части 16,5 м – четыре полосы движения, центральная разделительная полоса 1,5 м. Ширина пешеходной части тротуара 4,5м. Ширина велодорожки – 2,5м. Проектом предусмотрены четыре площадки для парковки автомобилей.

- Автодорога от ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская протяженностью 0,5386 км, ширина проезжей части 6 м – две полосы движения. Ширина пешеходной части тротуара – три метра с двух сторон. Предусмотрено строительство площадки для досмотра автомобилей и автостоянка.

- Автодорога по Волжской набережной от ул.Бетанкура до ул.Совнаркомовская, протяженность - 714 м, ширина проезжей части - 15 м. С правой стороны дороги размещается тротуар шириной 4,5 м. Так же предусмотрена автомобильная парковка.

- Надземный пешеходный переход через ул. Бетанкура. Архитектурная высота – 10,3 м, ширина прохожей части шесть метров, габарит по высоте 3,4 м, подмостовой габарит - 5,1 м.

- Подземный пешеходный переход через ул. Самаркандская. Длина пешеходного перехода (с учетом лестничных сходов) - 60,15 м. Длина ствола пешеходного перехода 33,75 м. Ширина лестничных сходов и пандусов в свету – шесть метров. Длина лестничных сходов и пандусов - 26,1 м.